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Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны
Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны - РИА Новости, 24.09.2021
Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны
Австралия может открыть границы самое позднее к Рождеству, заявил министр туризма страны Дэн Тихан. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:26
2021-09-24T03:26
2021-09-24T10:18
туризм
вакцинация
австралия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Австралия может открыть границы самое позднее к Рождеству, заявил министр туризма страны Дэн Тихан."Я сочувствую австралийцам, которым не дали путешествовать в этом году за границу. Это еще одна причина, по которой каждый должен сделать прививку и придерживаться национального плана для открытия границ — при нынешнем темпе самое позднее к Рождеству", — приводит слова министра газета Australian.Упомянутый Тиханом национальный план предусматривает вакцинацию двумя дозами вакцины по меньшей мере 80 процентов населения в возрасте старше 16 лет.По словам министра, Австралия ведет переговоры с рядом стран о создании "туристических зон" со смягченным карантином, а по возвращении граждан будет ждать самоизоляция дома..На прошлой неделе авиакомпания Qantas объявила о планах открыть с середины декабря рейсы в Лондон, Лос-Анджелес, Сингапур, в Японию и на Фиджи для полностью привитых пассажиров.Полеты по остальным направлениям планируются с апреля 2022 года.
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вакцинация, австралия, новости - туризм, пассажиры, туристы
03:26 24.09.2021 (обновлено: 10:18 24.09.2021)
Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны
Министр туризма Австралии считает, что страна откроет границы самое позднее к Рождеству
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Австралия может открыть границы самое позднее к Рождеству, заявил министр туризма страны Дэн Тихан.
"Я сочувствую австралийцам, которым не дали путешествовать в этом году за границу. Это еще одна причина, по которой каждый должен сделать прививку и придерживаться национального плана для открытия границ — при нынешнем темпе самое позднее к Рождеству", — приводит слова министра газета Australian.
Упомянутый Тиханом национальный план предусматривает вакцинацию двумя дозами вакцины по меньшей мере 80 процентов населения в возрасте старше 16 лет.
По словам министра, Австралия ведет переговоры с рядом стран о создании "туристических зон" со смягченным карантином, а по возвращении граждан будет ждать самоизоляция дома..
На прошлой неделе авиакомпания Qantas объявила о планах открыть с середины декабря рейсы в Лондон, Лос-Анджелес, Сингапур, в Японию и на Фиджи для полностью привитых пассажиров.
Полеты по остальным направлениям планируются с апреля 2022 года.