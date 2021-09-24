https://ria.ru/20210924/avstraliya-1751433633.html

Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны

Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны - РИА Новости, 24.09.2021

Министр туризма Австралии назвал сроки открытия границ страны

Австралия может открыть границы самое позднее к Рождеству, заявил министр туризма страны Дэн Тихан. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:26

2021-09-24T03:26

2021-09-24T10:18

туризм

вакцинация

австралия

новости - туризм

пассажиры

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154878/39/1548783934_0:116:1992:1237_1920x0_80_0_0_5de860907d8833f3e5027c1a0e0df792.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Австралия может открыть границы самое позднее к Рождеству, заявил министр туризма страны Дэн Тихан."Я сочувствую австралийцам, которым не дали путешествовать в этом году за границу. Это еще одна причина, по которой каждый должен сделать прививку и придерживаться национального плана для открытия границ — при нынешнем темпе самое позднее к Рождеству", — приводит слова министра газета Australian.Упомянутый Тиханом национальный план предусматривает вакцинацию двумя дозами вакцины по меньшей мере 80 процентов населения в возрасте старше 16 лет.По словам министра, Австралия ведет переговоры с рядом стран о создании "туристических зон" со смягченным карантином, а по возвращении граждан будет ждать самоизоляция дома..На прошлой неделе авиакомпания Qantas объявила о планах открыть с середины декабря рейсы в Лондон, Лос-Анджелес, Сингапур, в Японию и на Фиджи для полностью привитых пассажиров.Полеты по остальным направлениям планируются с апреля 2022 года.

https://ria.ru/20210923/raskhody-1751417989.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, австралия, новости - туризм, пассажиры, туристы