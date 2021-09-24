https://ria.ru/20210924/armiya-1751648887.html

В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией

В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией - РИА Новости, 24.09.2021

В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Вашингтону нужно изучить способы расширения военных контактов с Россией,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:24

2021-09-24T15:24

2021-09-24T15:40

вооруженные силы сша

россия

в мире

сша

вашингтон (город)

марк милли

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Вашингтону нужно изучить способы расширения военных контактов с Россией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Милли также заявил, что в рамках расширения военных контактов с Россией две страны могут изучить возможность допуска наблюдателей друг друга на свои военные учения для увеличения прозрачности и снижения риска конфликта. Кроме того, он заявил о возможности рассмотреть установление более прочных контактов между российскими и американскими военными не только на высшем уровне, в таком случае связь смогут поддерживать и военно-морские лидеры."Мы можем этого не сделать, но мы должны хотя бы это рассмотреть", - заявил Милли, говоря о допуске наблюдателей на учения и других изменениях в военных контактах между РФ и США.

https://ria.ru/20210922/ugroza-1751228677.html

россия

сша

вашингтон (город)

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вооруженные силы сша, россия, в мире, сша, вашингтон (город), марк милли