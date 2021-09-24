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В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией
В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией - РИА Новости, 24.09.2021
В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Вашингтону нужно изучить способы расширения военных контактов с Россией,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:24
2021-09-24T15:40
вооруженные силы сша
россия
в мире
сша
вашингтон (город)
марк милли
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Вашингтону нужно изучить способы расширения военных контактов с Россией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Милли также заявил, что в рамках расширения военных контактов с Россией две страны могут изучить возможность допуска наблюдателей друг друга на свои военные учения для увеличения прозрачности и снижения риска конфликта. Кроме того, он заявил о возможности рассмотреть установление более прочных контактов между российскими и американскими военными не только на высшем уровне, в таком случае связь смогут поддерживать и военно-морские лидеры."Мы можем этого не сделать, но мы должны хотя бы это рассмотреть", - заявил Милли, говоря о допуске наблюдателей на учения и других изменениях в военных контактах между РФ и США.
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вооруженные силы сша, россия, в мире, сша, вашингтон (город), марк милли
15:24 24.09.2021 (обновлено: 15:40 24.09.2021)
 
В американской армии призвали расширить военные контакты с Россией

Генерал Милли: Вашингтону нужно изучить способы расширения военных контактов с Москвой

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis HarrisПехотинцы армии США в аэропорту Кабула
Пехотинцы армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis Harris
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Вашингтону нужно изучить способы расширения военных контактов с Россией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Милли также заявил, что в рамках расширения военных контактов с Россией две страны могут изучить возможность допуска наблюдателей друг друга на свои военные учения для увеличения прозрачности и снижения риска конфликта. Кроме того, он заявил о возможности рассмотреть установление более прочных контактов между российскими и американскими военными не только на высшем уровне, в таком случае связь смогут поддерживать и военно-морские лидеры.
"Мы можем этого не сделать, но мы должны хотя бы это рассмотреть", - заявил Милли, говоря о допуске наблюдателей на учения и других изменениях в военных контактах между РФ и США.
Подлодка - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Вооруженные силы СШАРоссияВ миреСШАВашингтон (город)Марк Милли
 
 
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