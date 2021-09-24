https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751544439.html

В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе

В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе

Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:06

2021-09-24T00:06

2021-09-24T03:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.Уточняется, что спасательным работам мешают тяжелейшие метеоусловия. К операции привлекли 40 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20210806/alpinist-1744626354.html

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2021

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), россия