https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751544439.html
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе
Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:06
2021-09-24T00:06
2021-09-24T03:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.Уточняется, что спасательным работам мешают тяжелейшие метеоусловия. К операции привлекли 40 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20210806/alpinist-1744626354.html
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), россия
00:06 24.09.2021 (обновлено: 03:10 24.09.2021)
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе
МЧС: на Эльбрусе погибли три альпиниста, еще 16 человек найдены живыми
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.
"По состоянию на 01.10 мск спасатели дошли до двух пострадавших. Ориентировочное время спуска пострадавших до ратрака — 1,5 часа", — сообщили в МЧС.
Уточняется, что спасательным работам мешают тяжелейшие метеоусловия. К операции привлекли 40 человек и 12 единиц техники.