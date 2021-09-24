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В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе
Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:06
2021-09-24T03:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.Уточняется, что спасательным работам мешают тяжелейшие метеоусловия. К операции привлекли 40 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), россия
00:06 24.09.2021 (обновлено: 03:10 24.09.2021)
 
В МЧС подтвердили смерть трех альпинистов на Эльбрусе

МЧС: на Эльбрусе погибли три альпиниста, еще 16 человек найдены живыми

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе, еще 16 найдены живыми, эвакуация двоих из них продолжается, заявило МЧС России.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.

"По состоянию на 01.10 мск спасатели дошли до двух пострадавших. Ориентировочное время спуска пострадавших до ратрака — 1,5 часа", — сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасательным работам мешают тяжелейшие метеоусловия. К операции привлекли 40 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Россия
 
 
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