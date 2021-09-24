https://ria.ru/20210924/aktivist-1751712609.html

Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы

Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы - РИА Новости, 24.09.2021

Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы

Бывший британский паралимпиец и экоактивист движения Extinction Rebellion Джеймс Браун, который в октябре 2019 года приклеил себя к самолету авиакомпании... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:48

2021-09-24T20:48

2021-09-24T20:49

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british airways

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ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Бывший британский паралимпиец и экоактивист движения Extinction Rebellion Джеймс Браун, который в октябре 2019 года приклеил себя к самолету авиакомпании British Airways, в пятницу был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте движения.Слабовидящий от рождения, Браун - двухкратный чемпион по легкой атлетике Паралимпийских игр 1984 года в составе сборной Великобритании.В октябре 2019 года он забрался на крышу самолета British Airways, который должен был направиться в Амстердам из аэропорта "Лондон-Сити", и приклеил суперклеем правую руку к самолету. Браун вел прямую трансляцию своей акции протеста, пока через час его не отклеили от самолета.Суд заслушал показания 337 пассажиров, которым из-за действий Брауна пришлось отменить стыковочные перелеты, пропустить семейные торжества и опоздать на важные бизнес-встречи. Ущерб компании British Airways составил 40 тысяч фунтов.Браун, который сам представлял себя в суде, завил, что ему пришлось сделать что-то зрелищное, чтобы привлечь внимание к проблеме климата.Тем не менее судья приговорил его к 12 месяцам лишения свободы, однако реальный срок составит шесть месяцев.

https://ria.ru/20210826/london-1747328723.html

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в мире, олимпийские игры, великобритания, british airways