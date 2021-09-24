Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/aktivist-1751712609.html
Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы
Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы - РИА Новости, 24.09.2021
Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы
Бывший британский паралимпиец и экоактивист движения Extinction Rebellion Джеймс Браун, который в октябре 2019 года приклеил себя к самолету авиакомпании... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:48
2021-09-24T20:49
в мире
олимпийские игры
великобритания
british airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151750/96/1517509640_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_98dfb0b3d28f4b76655d6ed7dd7c3843.jpg
ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Бывший британский паралимпиец и экоактивист движения Extinction Rebellion Джеймс Браун, который в октябре 2019 года приклеил себя к самолету авиакомпании British Airways, в пятницу был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте движения.Слабовидящий от рождения, Браун - двухкратный чемпион по легкой атлетике Паралимпийских игр 1984 года в составе сборной Великобритании.В октябре 2019 года он забрался на крышу самолета British Airways, который должен был направиться в Амстердам из аэропорта "Лондон-Сити", и приклеил суперклеем правую руку к самолету. Браун вел прямую трансляцию своей акции протеста, пока через час его не отклеили от самолета.Суд заслушал показания 337 пассажиров, которым из-за действий Брауна пришлось отменить стыковочные перелеты, пропустить семейные торжества и опоздать на важные бизнес-встречи. Ущерб компании British Airways составил 40 тысяч фунтов.Браун, который сам представлял себя в суде, завил, что ему пришлось сделать что-то зрелищное, чтобы привлечь внимание к проблеме климата.Тем не менее судья приговорил его к 12 месяцам лишения свободы, однако реальный срок составит шесть месяцев.
https://ria.ru/20210826/london-1747328723.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151750/96/1517509640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53353dc50d104f16847dd11eb781071f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, олимпийские игры, великобритания, british airways
20:48 24.09.2021 (обновлено: 20:49 24.09.2021)
 
Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец получил год тюрьмы

Приклеивший себя к самолету британский паралимпиец и экоактивист Браун получил год тюрьмы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолицейский у здания Парламента в Лондоне
Полицейский у здания Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Бывший британский паралимпиец и экоактивист движения Extinction Rebellion Джеймс Браун, который в октябре 2019 года приклеил себя к самолету авиакомпании British Airways, в пятницу был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте движения.
Слабовидящий от рождения, Браун - двухкратный чемпион по легкой атлетике Паралимпийских игр 1984 года в составе сборной Великобритании.
В октябре 2019 года он забрался на крышу самолета British Airways, который должен был направиться в Амстердам из аэропорта "Лондон-Сити", и приклеил суперклеем правую руку к самолету. Браун вел прямую трансляцию своей акции протеста, пока через час его не отклеили от самолета.
Суд заслушал показания 337 пассажиров, которым из-за действий Брауна пришлось отменить стыковочные перелеты, пропустить семейные торжества и опоздать на важные бизнес-встречи. Ущерб компании British Airways составил 40 тысяч фунтов.
Браун, который сам представлял себя в суде, завил, что ему пришлось сделать что-то зрелищное, чтобы привлечь внимание к проблеме климата.
Тем не менее судья приговорил его к 12 месяцам лишения свободы, однако реальный срок составит шесть месяцев.
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
26 августа, 12:57
В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах
 
В миреОлимпийские игрыВеликобританияBritish Airways
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния