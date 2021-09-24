В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана
В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после провала кампании в Афганистана
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена, заявив об ошибках при выводе войск из Афганистана.
"Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву "заботиться о добросовестном исполнении законов", не обеспечив национальной безопасности США", - говорится в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.
Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана там было оставлено дорогостоящее оборудование, и не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Претензии члена палаты распространяются и на вице-президента Камалу Харрис, на импичменте которой она также настаивает. Как заявила Боберт, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса. Нерешительность и некомпетентность президента США, заявляет Боберт, стоили жизни американцам в Афганистане.
Это не первый призыв республиканцев к отставке Байдена, но, как и ранее, перспектив у заявления 34-летней Боберт, которая впервые избрана в Конгресс, немного, поскольку большинство в палате представителей за демократами. Другим ярким выступлением политика ранее стала критика Байдена, который якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом в конце августа. Журналисты, впрочем, убедительно доказали, что президент США не уснул, а просто опустил голову.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
* Террористическая организация, запрещена в России