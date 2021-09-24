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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751724926.html
В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана
В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана - РИА Новости, 24.09.2021
В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана
Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена, заявив об ошибках при выводе... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T22:40
2021-09-24T22:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
сергей шойгу
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена, заявив об ошибках при выводе войск из Афганистана."Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву "заботиться о добросовестном исполнении законов", не обеспечив национальной безопасности США", - говорится в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана там было оставлено дорогостоящее оборудование, и не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Претензии члена палаты распространяются и на вице-президента Камалу Харрис, на импичменте которой она также настаивает. Как заявила Боберт, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса. Нерешительность и некомпетентность президента США, заявляет Боберт, стоили жизни американцам в Афганистане.Это не первый призыв республиканцев к отставке Байдена, но, как и ранее, перспектив у заявления 34-летней Боберт, которая впервые избрана в Конгресс, немного, поскольку большинство в палате представителей за демократами. Другим ярким выступлением политика ранее стала критика Байдена, который якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом в конце августа. Журналисты, впрочем, убедительно доказали, что президент США не уснул, а просто опустил голову.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.* Террористическая организация, запрещена в России
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https://ria.ru/20210924/afganistan-1751597838.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, сергей шойгу, джо байден, министерство обороны сша, россия, нафтали беннет
22:40 24.09.2021
 
В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана

В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после провала кампании в Афганистана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена, заявив об ошибках при выводе войск из Афганистана.
"Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву "заботиться о добросовестном исполнении законов", не обеспечив национальной безопасности США", - говорится в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.
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Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана там было оставлено дорогостоящее оборудование, и не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Претензии члена палаты распространяются и на вице-президента Камалу Харрис, на импичменте которой она также настаивает. Как заявила Боберт, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса. Нерешительность и некомпетентность президента США, заявляет Боберт, стоили жизни американцам в Афганистане.
Это не первый призыв республиканцев к отставке Байдена, но, как и ранее, перспектив у заявления 34-летней Боберт, которая впервые избрана в Конгресс, немного, поскольку большинство в палате представителей за демократами. Другим ярким выступлением политика ранее стала критика Байдена, который якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом в конце августа. Журналисты, впрочем, убедительно доказали, что президент США не уснул, а просто опустил голову.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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