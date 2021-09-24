https://ria.ru/20210924/afganistan-1751597838.html

Талибы хотят потребовать компенсации от США за потери среди гражданских

Талибы хотят потребовать компенсации от США за потери среди гражданских - РИА Новости, 24.09.2021

Талибы хотят потребовать компенсации от США за потери среди гражданских

Новое правительство Афганистана намерено потребовать от США компенсации за потери среди гражданского населения и ущерб от ударов по инфраструктуре во время... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:14

2021-09-24T12:14

2021-09-24T12:14

захват власти в афганистане талибами

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мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана намерено потребовать от США компенсации за потери среди гражданского населения и ущерб от ударов по инфраструктуре во время военной кампании, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид."Да, реально удары США множество раз были ошибочными, что привело к повреждению домов, мечетей и привело к гибели гражданских и разрушениям медицинских объектов. Мы затребуем компенсации", - сказал Муджахид.Замминистра отметил, что на сегодняшний день правительство занято решением внутренних вопросов, что займет некоторое время. "Надеемся, что в будущем мы будем способны реализовать право афганского народа на компенсации и на процесс восстановления страны, которая пострадала за время американской войны", - добавил он.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751566242.html

сша

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд