Талибы хотят потребовать компенсации от США за потери среди гражданских
Замминистра Муджахид: талибы потребуют компенсации от США за потери среди гражданских
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое правительство Афганистана намерено потребовать от США компенсации за потери среди гражданского населения и ущерб от ударов по инфраструктуре во время военной кампании, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
"Да, реально удары США множество раз были ошибочными, что привело к повреждению домов, мечетей и привело к гибели гражданских и разрушениям медицинских объектов. Мы затребуем компенсации", - сказал Муджахид.
Замминистра отметил, что на сегодняшний день правительство занято решением внутренних вопросов, что займет некоторое время. "Надеемся, что в будущем мы будем способны реализовать право афганского народа на компенсации и на процесс восстановления страны, которая пострадала за время американской войны", - добавил он.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.