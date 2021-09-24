https://ria.ru/20210924/afganistan-1751566242.html
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане - РИА Новости, 24.09.2021
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане
Новые власти Афганистана категорически против присутствия иностранных вооруженных сил на территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:37
2021-09-24T09:37
2021-09-24T10:21
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
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мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые власти Афганистана категорически против присутствия иностранных вооруженных сил на территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Забиулла Муджахид."Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана", — сказал он.По словам собеседника агентства, пока талибы в борьбе с террористами справляются своими силами.В конце лета боевики "Талибана"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и взяли под контроль все регионы страны. Параллельно войска выводили США. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положил конец почти 20-летнему военному присутствию.Талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210924/boeviki-1751565383.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
09:37 24.09.2021 (обновлено: 10:21 24.09.2021)
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане
Новое правительство Афганистана выступило против присутствия иностранных войск