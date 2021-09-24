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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751566242.html
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане - РИА Новости, 24.09.2021
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане
Новые власти Афганистана категорически против присутствия иностранных вооруженных сил на территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:37
2021-09-24T10:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые власти Афганистана категорически против присутствия иностранных вооруженных сил на территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Забиулла Муджахид."Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана", — сказал он.По словам собеседника агентства, пока талибы в борьбе с террористами справляются своими силами.В конце лета боевики "Талибана"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и взяли под контроль все регионы страны. Параллельно войска выводили США. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положил конец почти 20-летнему военному присутствию.Талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210924/boeviki-1751565383.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
09:37 24.09.2021 (обновлено: 10:21 24.09.2021)
 
Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане

Новое правительство Афганистана выступило против присутствия иностранных войск

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые власти Афганистана категорически против присутствия иностранных вооруженных сил на территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Забиулла Муджахид.
"Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана", — сказал он.
Талибы* в парке развлечений в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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В Афганистане оценили число боевиков "Исламского государства"* в стране
По словам собеседника агентства, пока талибы в борьбе с террористами справляются своими силами.
В конце лета боевики "Талибана"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и взяли под контроль все регионы страны. Параллельно войска выводили США. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положил конец почти 20-летнему военному присутствию.
Талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Новое правительство Афганистана заявило о желании посетить Москву
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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