Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона
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ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Аэропорт "Ремезов", построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании "СИБУР", станет новым драйвером развития экономики и туризма в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия воздушной гавани.
Аэропорт, расположенный в 30 километрах от Тобольска, возведен в рекордно короткие сроки — за два года.
Правительство Тюменской области оказало содействие в оформлении прав на земельные участки для обеспечения аэропорта объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет регионального бюджета построена подъездная автодорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень – Вагай. Строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала и других объектов наземной инфраструктуры профинансировала компания "СИБУР", вложившая в строительство порядка 19 миллиардов рублей.
Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2400 метров, поэтому аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов. Тобольская воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 380 пассажиров в час. В аэропорту созданы более 150 рабочих мест для жителей Тобольска.
Имя выдающегося сибирского картографа, архитектора и строителя Семёна Ремезова аэропорту присвоили сами жители города. Эту инициативу поддержали более 76% участников состоявшегося в Тобольске народного голосования.
По информации пресс-службы губернатора области, в день открытия аэропорт принял первый пассажирский рейс из Москвы. В Тобольск прибыли руководители Росавиации, делегация комитета по туризму Москвы, представители туристской индустрии. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил аэропорту "Ремезов" разрешительные документы.
"Открытие аэропорта в Тобольске войдет в историю города, региона и страны. Уверен, это не последний наш совместный проект с компанией "СИБУР". Внутренний туризм развивается очень активно, и мы конкурируем за туристов с другими регионами. Надеемся, что теперь туристический поток в древнюю столицу Сибири существенно увеличится. Для этого мы продолжим развитие всей необходимой инфраструктуры", — сказал глава региона.