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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210924/aeroport-1751700080.html
Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона
Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона - РИА Новости, 24.09.2021
Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона
Аэропорт "Ремезов", построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании "СИБУР", станет новым драйвером... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:19
2021-09-24T19:19
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тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Аэропорт "Ремезов", построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании "СИБУР", станет новым драйвером развития экономики и туризма в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия воздушной гавани.Аэропорт, расположенный в 30 километрах от Тобольска, возведен в рекордно короткие сроки — за два года.Правительство Тюменской области оказало содействие в оформлении прав на земельные участки для обеспечения аэропорта объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет регионального бюджета построена подъездная автодорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень – Вагай. Строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала и других объектов наземной инфраструктуры профинансировала компания "СИБУР", вложившая в строительство порядка 19 миллиардов рублей.Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2400 метров, поэтому аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов. Тобольская воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 380 пассажиров в час. В аэропорту созданы более 150 рабочих мест для жителей Тобольска.Имя выдающегося сибирского картографа, архитектора и строителя Семёна Ремезова аэропорту присвоили сами жители города. Эту инициативу поддержали более 76% участников состоявшегося в Тобольске народного голосования.По информации пресс-службы губернатора области, в день открытия аэропорт принял первый пассажирский рейс из Москвы. В Тобольск прибыли руководители Росавиации, делегация комитета по туризму Москвы, представители туристской индустрии. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил аэропорту "Ремезов" разрешительные документы.
https://ria.ru/20210924/tobolsk-1751593681.html
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сибур холдинг, тюмень, тюменская область, александр моор
19:19 24.09.2021
 

Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона

CC BY-SA 4.0 / TmnCity / Глава администрации Тюмени Александр Моор
Глава администрации Тюмени Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
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ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Аэропорт "Ремезов", построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании "СИБУР", станет новым драйвером развития экономики и туризма в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия воздушной гавани.
Аэропорт, расположенный в 30 километрах от Тобольска, возведен в рекордно короткие сроки — за два года.
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 14:26Туризм
Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс
Правительство Тюменской области оказало содействие в оформлении прав на земельные участки для обеспечения аэропорта объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет регионального бюджета построена подъездная автодорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень – Вагай. Строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала и других объектов наземной инфраструктуры профинансировала компания "СИБУР", вложившая в строительство порядка 19 миллиардов рублей.
Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2400 метров, поэтому аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов. Тобольская воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 380 пассажиров в час. В аэропорту созданы более 150 рабочих мест для жителей Тобольска.
Имя выдающегося сибирского картографа, архитектора и строителя Семёна Ремезова аэропорту присвоили сами жители города. Эту инициативу поддержали более 76% участников состоявшегося в Тобольске народного голосования.
По информации пресс-службы губернатора области, в день открытия аэропорт принял первый пассажирский рейс из Москвы. В Тобольск прибыли руководители Росавиации, делегация комитета по туризму Москвы, представители туристской индустрии. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил аэропорту "Ремезов" разрешительные документы.
"Открытие аэропорта в Тобольске войдет в историю города, региона и страны. Уверен, это не последний наш совместный проект с компанией "СИБУР". Внутренний туризм развивается очень активно, и мы конкурируем за туристов с другими регионами. Надеемся, что теперь туристический поток в древнюю столицу Сибири существенно увеличится. Для этого мы продолжим развитие всей необходимой инфраструктуры", — сказал глава региона.
Первый в России карбоновый полигон в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:11Тюменская область
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон
 
Тюменская областьСибур ХолдингТюменьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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