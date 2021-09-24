https://ria.ru/20210924/aeroport-1751700080.html

Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона

Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона - РИА Новости, 24.09.2021

Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона

Аэропорт "Ремезов", построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании "СИБУР", станет новым драйвером... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:19

2021-09-24T19:19

2021-09-24T19:19

тюменская область

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тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Аэропорт "Ремезов", построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании "СИБУР", станет новым драйвером развития экономики и туризма в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия воздушной гавани.Аэропорт, расположенный в 30 километрах от Тобольска, возведен в рекордно короткие сроки — за два года.Правительство Тюменской области оказало содействие в оформлении прав на земельные участки для обеспечения аэропорта объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет регионального бюджета построена подъездная автодорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень – Вагай. Строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала и других объектов наземной инфраструктуры профинансировала компания "СИБУР", вложившая в строительство порядка 19 миллиардов рублей.Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2400 метров, поэтому аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов. Тобольская воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 380 пассажиров в час. В аэропорту созданы более 150 рабочих мест для жителей Тобольска.Имя выдающегося сибирского картографа, архитектора и строителя Семёна Ремезова аэропорту присвоили сами жители города. Эту инициативу поддержали более 76% участников состоявшегося в Тобольске народного голосования.По информации пресс-службы губернатора области, в день открытия аэропорт принял первый пассажирский рейс из Москвы. В Тобольск прибыли руководители Росавиации, делегация комитета по туризму Москвы, представители туристской индустрии. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил аэропорту "Ремезов" разрешительные документы.

https://ria.ru/20210924/tobolsk-1751593681.html

https://ria.ru/20210830/tyumen-1747791092.html

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сибур холдинг, тюмень, тюменская область, александр моор