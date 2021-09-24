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Ростовская область
https://ria.ru/20210924/112-1751641245.html
Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 в Ростовской области
Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 в Ростовской области - РИА Новости, 24.09.2021
Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 в Ростовской области
Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 на территории Ростовской области со дня ее образования пять лет назад, сообщает правительство региона по... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:01
2021-09-24T15:01
ростовская область
общество
краснодарский край
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 на территории Ростовской области со дня ее образования пять лет назад, сообщает правительство региона по итогам торжественного мероприятия, посвященного юбилею "Службы-112" Ростовской области."Около 16 миллионов жителей и гостей региона получили помощь и поддержку донских операторов-112. Первый звонок оператор-112 Наталья Кузьмина приняла в сентябре 2016 года – тогда в донской столице произошло ДТП, к счастью, без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.Всего на сегодняшний день в обеспечении работы "Системы-112" задействованы свыше 1 тысячи специалистов: операторов, психологов, лингвистов, переводчиков. В текущем году функционал службы расширился: внедрена возможность видеовызова посредством скайп-связи с привлечением оператора-дактилолога, продолжается интеграция с аварийно-диспетчерскими службами ЖКХ. До конца года планируется завершить организацию автоматизированного взаимодействия с Краснодарским краем. Это пятый соседний регион, который будет принимать вызовы, поступающие по номеру 112 из Ростовской области."Ежедневно на номер 112 поступает около 13 тысяч звонков, только в этом году помощь получили 2,8 миллиона жителей и гостей региона", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Вадима Артемова. Он уточнил, что чаще всего жители обращаются по вопросам, относящимся к компетенции скорой помощи. Второе-третье место традиционно делят обращения в правоохранительные органы и вопросы ЖКХ. Также операторы "Системы-112" оказывают психологическую поддержку.В целом по номеру 112 можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу. Позвонить можно бесплатно с любого телефона: стационарного или сотового, без sim-карты или вне зоны доступа сотового оператора. "Система-112" Ростовской области является частью аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Единая интеграционная платформа объединила внешние мониторинговые системы безопасности 55 муниципальных образований региона, позволяющие не только реагировать на ЧС, но и предупреждать их последствия.В рамках торжественного мероприятия Артемов поздравил специалистов областной "Службы-112" с пятилетием и вручил поощрения за значительный вклад в создание и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
https://ria.ru/20210924/urok-1751576592.html
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общество, краснодарский край, ростовская область
15:01 24.09.2021
 
Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 в Ростовской области

Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 в Ростовской области за пять лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота Службы 112
Работа Службы 112 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Около 16 миллионов человек получили помощь службы-112 на территории Ростовской области со дня ее образования пять лет назад, сообщает правительство региона по итогам торжественного мероприятия, посвященного юбилею "Службы-112" Ростовской области.
"Около 16 миллионов жителей и гостей региона получили помощь и поддержку донских операторов-112. Первый звонок оператор-112 Наталья Кузьмина приняла в сентябре 2016 года – тогда в донской столице произошло ДТП, к счастью, без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Всего на сегодняшний день в обеспечении работы "Системы-112" задействованы свыше 1 тысячи специалистов: операторов, психологов, лингвистов, переводчиков. В текущем году функционал службы расширился: внедрена возможность видеовызова посредством скайп-связи с привлечением оператора-дактилолога, продолжается интеграция с аварийно-диспетчерскими службами ЖКХ. До конца года планируется завершить организацию автоматизированного взаимодействия с Краснодарским краем. Это пятый соседний регион, который будет принимать вызовы, поступающие по номеру 112 из Ростовской области.
"Ежедневно на номер 112 поступает около 13 тысяч звонков, только в этом году помощь получили 2,8 миллиона жителей и гостей региона", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Вадима Артемова. Он уточнил, что чаще всего жители обращаются по вопросам, относящимся к компетенции скорой помощи. Второе-третье место традиционно делят обращения в правоохранительные органы и вопросы ЖКХ. Также операторы "Системы-112" оказывают психологическую поддержку.
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В целом по номеру 112 можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу. Позвонить можно бесплатно с любого телефона: стационарного или сотового, без sim-карты или вне зоны доступа сотового оператора. "Система-112" Ростовской области является частью аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Единая интеграционная платформа объединила внешние мониторинговые системы безопасности 55 муниципальных образований региона, позволяющие не только реагировать на ЧС, но и предупреждать их последствия.
В рамках торжественного мероприятия Артемов поздравил специалистов областной "Службы-112" с пятилетием и вручил поощрения за значительный вклад в создание и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
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