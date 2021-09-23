https://ria.ru/20210923/zoopark-1751431871.html

В Московском зоопарке впервые поселились медоеды и муравьеды

В Московском зоопарке впервые поселились медоеды и муравьеды - РИА Новости, 23.09.2021

В Московском зоопарке впервые поселились медоеды и муравьеды

В Московском зоопарке впервые поселились пара медовых барсуков, или медоедов, а также четырехпалые муравьеды, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:51

2021-09-23T11:51

2021-09-23T13:26

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые поселились пара медовых барсуков, или медоедов, а также четырехпалые муравьеды, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Животных привезли из Чехии, в Москве они прошли месячный карантин и уже переехали в обновленный вольер. Теперь полюбоваться ими могут все желающие.Она добавила, что такое пополнение стало для зоопарка важным событием. Численность медоедов в дикой природе неуклонно снижается, и теперь Московский зоопарк, как и другие питомники по всему миру, будет трудиться над созданием резервной популяции.Медоеды, которых называют также медовыми или лысыми барсуками, рателями, собачьими медведями, — уникальные хищники родом из Африки и Азии. Это небольшое животное с длинным приплюснутым телом и короткими лапами, с густой и жесткой черной или темно-коричневой шерстью. По спине от головы до хвоста тянется широкая бело-серая полоса. Средний вес составляет восемь килограмм, а длина — около 70 сантиметров без учета хвоста. У медоеда мощные лапы, на передних — длинные когти, которые он использует для копания и защиты.Медоеды отличаются отважным характером, из-за чего их внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самых бесстрашных млекопитающих в мире. Еще одно пополнение коллекции Московского зоопарка — пара тамандуа, или четырехпалых муравьедов."Вид занесен в Международную Красную книгу. И хотя размер дикой популяции пока не вызывает опасений ученых, численность этих животных в природе неуклонно снижается из года в год", — отмечается на сайте столичного правительства.Первым из Германии прибыл самец Панчо, позже — самка Лола из Бельгии. Оба муравьеда хорошо перенесли дорогу и сразу подружились с ухаживающими за ними специалистами.Главная отличительная особенность этих зверей — сильно вытянутая морда. Липкий язык, с помощью которого они ловят муравьев, может достигать 60 сантиметров в длину. Помимо насекомых, в рацион муравьедов входят бананы.На передних лапах у них по четыре пальца (отсюда и название вида), на задних — по пять. Лапы очень мощные, тамандуа без труда вскрывают ими термитники и муравейники. Мех у них короткий, жесткий и густой, окрас белый или бурый, с выраженными темными полосами вдоль спины. Хвост хватательный, с бесшерстным кончиком. У муравьедов нет зубов, поэтому пищу они проглатывают целиком. Звери поглощают огромное количество насекомых: гигантский муравьед съедает до 30 тысяч в сутки, четырехпалый — около девяти тысяч.Муравьеды наиболее активны в сумерках. Они ведут одиночный образ жизни и образуют семейный союз лишь в брачный период. При этом самец помогает самке заботиться о потомстве: он носит детеныша на спине и участвует в его воспитании. Продолжительность жизни этих животных составляет около девяти лет.

https://ria.ru/20210915/morzhi-1750165583.html

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Первые муравьеды и медоеды в Московском зоопарке Муравьеды, занесенные в Красную книгу, впервые поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. 2021-09-23T11:51 true PT0M52S

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общество, москва, московский зоопарк