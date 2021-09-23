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https://ria.ru/20210923/zemletryasenie-1751445241.html
На Украине произошло землетрясение
На Украине произошло землетрясение - РИА Новости, 23.09.2021
На Украине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в четверг утром в Тернопольской области Украины, люди чувствовали толчки в радиусе почти 100... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:00
2021-09-23T13:07
в мире
происшествия
землетрясение
украина
тернопольская область
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в четверг утром в Тернопольской области Украины, люди чувствовали толчки в радиусе почти 100 километров, последний раз явление такой силы здесь фиксировали в 2002 году, сообщила пресс-служба главного центра специального контроля."Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе города Чертков, на глубине 6 километров. По классификации землетрясение относится к "умеренным": чувствуется людьми внутри помещения, предметы, которые висят, сильно колеблются, картины сдвигаются с места", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, больше всего землетрясение ощущалось в городе Чертков, но толчки также чувствовались за 65-80 километров от эпицентра.Согласно сообщению, подобной силы землетрясения в Тернопольской области регистрировались и ранее, в частности, последний из них - 3 января 2002 года с магнитудой 4,3 на глубине 6 километров.По данным пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по ЧС, негативных последствий после землетрясения нет.
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в мире, происшествия, землетрясение, украина, тернопольская область
13:00 23.09.2021 (обновлено: 13:07 23.09.2021)
 
На Украине произошло землетрясение

В Тернопольской области Украины произошло землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Public domain
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в четверг утром в Тернопольской области Украины, люди чувствовали толчки в радиусе почти 100 километров, последний раз явление такой силы здесь фиксировали в 2002 году, сообщила пресс-служба главного центра специального контроля.
"Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе города Чертков, на глубине 6 километров. По классификации землетрясение относится к "умеренным": чувствуется людьми внутри помещения, предметы, которые висят, сильно колеблются, картины сдвигаются с места", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, больше всего землетрясение ощущалось в городе Чертков, но толчки также чувствовались за 65-80 километров от эпицентра.
Согласно сообщению, подобной силы землетрясения в Тернопольской области регистрировались и ранее, в частности, последний из них - 3 января 2002 года с магнитудой 4,3 на глубине 6 километров.
По данным пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по ЧС, негативных последствий после землетрясения нет.
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