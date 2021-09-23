14:36 23.09.2021 (обновлено: 15:21 23.09.2021)
В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина
Сенатор Цеков обвинил Зеленского в нарушении прав украинцев после речи в ООН
© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные с трибуны ООН, посоветовал украинского лидеру заниматься проблемами собственной страны в первую очередь.
"Все то, что он говорит относится и к нынешней Украине, и к самому Зеленскому. Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами", — объяснил Цеков в комментарии "Ленте.ру".
Сенатор обвинил руководство Украины в том, что в стране закрывают телеканалы, устраивают внесудебные расправы над политиками, отбирают собственность, а также симпатизируют украинским националистам, притесняя русских и русско-культурных граждан.
По мнению Цекова, в стране с приходом на пост президента Зеленского произошел раскол в обществе.
"Одна половина Украины, украино-культурная, фактически выполняет насилие над второй, русско-культурной. Если он говорит об устранении диктатуры, так занялся бы своей страной", — сказал он.
По словам политика, к власти нельзя допускать политических деятелей, которые "не способны слышать разные стороны".
Выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер заявил, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами. Также он привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, однако перепутал речь , откуда взял эту цитату.
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