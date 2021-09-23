https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751461593.html

В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина

В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина - РИА Новости, 23.09.2021

В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные с трибуны ООН, посоветовал украинского лидеру заниматься... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:36

2021-09-23T14:36

2021-09-23T15:21

в мире

украина

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владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

сергей цеков

россия

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В России резко ответили Зеленскому, перепутавшему цитату Путина в ООН

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные с трибуны ООН, посоветовал украинского лидеру заниматься проблемами собственной страны в первую очередь."Все то, что он говорит относится и к нынешней Украине, и к самому Зеленскому. Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами", — объяснил Цеков в комментарии "Ленте.ру".Сенатор обвинил руководство Украины в том, что в стране закрывают телеканалы, устраивают внесудебные расправы над политиками, отбирают собственность, а также симпатизируют украинским националистам, притесняя русских и русско-культурных граждан.По мнению Цекова, в стране с приходом на пост президента Зеленского произошел раскол в обществе."Одна половина Украины, украино-культурная, фактически выполняет насилие над второй, русско-культурной. Если он говорит об устранении диктатуры, так занялся бы своей страной", — сказал он.По словам политика, к власти нельзя допускать политических деятелей, которые "не способны слышать разные стороны".Выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер заявил, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами. Также он привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, однако перепутал речь , откуда взял эту цитату.

https://ria.ru/20210923/tsitata-1751444481.html

https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html

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в мире, украина, оон, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, сергей цеков, россия