Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751461593.html
В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина
В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина - РИА Новости, 23.09.2021
В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные с трибуны ООН, посоветовал украинского лидеру заниматься... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:36
2021-09-23T15:21
в мире
украина
оон
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
сергей цеков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России резко ответили Зеленскому, перепутавшему цитату Путина в ООН
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751421569_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_a1e2482f105716a6492dd0a28023bf47.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные с трибуны ООН, посоветовал украинского лидеру заниматься проблемами собственной страны в первую очередь."Все то, что он говорит относится и к нынешней Украине, и к самому Зеленскому. Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами", — объяснил Цеков в комментарии "Ленте.ру".Сенатор обвинил руководство Украины в том, что в стране закрывают телеканалы, устраивают внесудебные расправы над политиками, отбирают собственность, а также симпатизируют украинским националистам, притесняя русских и русско-культурных граждан.По мнению Цекова, в стране с приходом на пост президента Зеленского произошел раскол в обществе."Одна половина Украины, украино-культурная, фактически выполняет насилие над второй, русско-культурной. Если он говорит об устранении диктатуры, так занялся бы своей страной", — сказал он.По словам политика, к власти нельзя допускать политических деятелей, которые "не способны слышать разные стороны".Выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер заявил, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами. Также он привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, однако перепутал речь , откуда взял эту цитату.
https://ria.ru/20210923/tsitata-1751444481.html
https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751421569_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_c299f9fa177eaad4ebaa94f95b0dba8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, оон, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, сергей цеков, россия
14:36 23.09.2021 (обновлено: 15:21 23.09.2021)
 
В Совфеде резко ответили Зеленскому, перепутавшему на ГА ООН цитату Путина

Сенатор Цеков обвинил Зеленского в нарушении прав украинцев после речи в ООН

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные с трибуны ООН, посоветовал украинского лидеру заниматься проблемами собственной страны в первую очередь.
"Все то, что он говорит относится и к нынешней Украине, и к самому Зеленскому. Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами", — объяснил Цеков в комментарии "Ленте.ру".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 12:55
Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина
Сенатор обвинил руководство Украины в том, что в стране закрывают телеканалы, устраивают внесудебные расправы над политиками, отбирают собственность, а также симпатизируют украинским националистам, притесняя русских и русско-культурных граждан.
По мнению Цекова, в стране с приходом на пост президента Зеленского произошел раскол в обществе.
"Одна половина Украины, украино-культурная, фактически выполняет насилие над второй, русско-культурной. Если он говорит об устранении диктатуры, так занялся бы своей страной", — сказал он.
По словам политика, к власти нельзя допускать политических деятелей, которые "не способны слышать разные стороны".
Выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер заявил, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами. Также он привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, однако перепутал речь , откуда взял эту цитату.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 21:35
"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина
 
В миреУкраинаООНВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНСергей ЦековРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния