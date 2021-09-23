https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751393194.html

"Это только начало": на Украине сделали последнее предупреждение Зеленскому

"Это только начало": на Украине сделали последнее предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 23.09.2021

"Это только начало": на Украине сделали последнее предупреждение Зеленскому

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива высказался в Telegram о возможном мотиве покушения на первого помощника... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:18

2021-09-23T02:18

2021-09-23T02:18

в мире

киев

владимир зеленский

виталий кличко

верховная рада украины

telegram (приложение)

андрей билецкий

илья кива

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"Это только начало": на Украине сделали последнее предупреждение Зеленскому

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива высказался в Telegram о возможном мотиве покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.Парламентарий считает, что случившееся следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.По мнению депутата, за покушением могут стоять мэр Киева Виталий Кличко, бывший парламентарий Артур Палатный и лидер партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий, которые "объединились в борьбе с офисом президента".Кива посоветовал украинским политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие, чтобы не стать легкой добычей.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли накануне под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключен "российский след".

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html

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