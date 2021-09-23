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Первое заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября
Первое заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября - РИА Новости, 23.09.2021
Первое заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября
Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия" РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:41
2021-09-23T19:54
единая россия
госдума рф
политика
андрей турчак
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия""Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что накануне "Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы на заседании высшего и генерального советов партии, которое может пройти 5 октября после того, как официальные итоги выборов подведет Центризбирком."Мы проведем совместное заседание бюро высшего совета и генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", — сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече руководства партии с членами рабочей группы Госдумы по подготовке первого заседания нижней палаты парламента."После совместного заседания высшего и генерального советов партии пройдёт организационное заседание фракции, на партийной площадке. И еще одно заседание фракции пройдет традиционно накануне пленарного заседания Госдумы", — сказал Турчак.
https://ria.ru/20210923/gosduma-1751441643.html
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единая россия, госдума рф, политика, андрей турчак, россия
19:41 23.09.2021 (обновлено: 19:54 23.09.2021)
 
Первое заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября

Пресс-служба ЕР: первое заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия"
"Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что накануне "Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы на заседании высшего и генерального советов партии, которое может пройти 5 октября после того, как официальные итоги выборов подведет Центризбирком.
"Мы проведем совместное заседание бюро высшего совета и генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", — сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече руководства партии с членами рабочей группы Госдумы по подготовке первого заседания нижней палаты парламента.
"После совместного заседания высшего и генерального советов партии пройдёт организационное заседание фракции, на партийной площадке. И еще одно заседание фракции пройдет традиционно накануне пленарного заседания Госдумы", — сказал Турчак.
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