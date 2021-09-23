https://ria.ru/20210923/zaryadka-1751459286.html

В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов

В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов - РИА Новости, 23.09.2021

В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов

Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов формата USB-C, а также разделить их продажу с самими устройствами. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:25

2021-09-23T14:25

2021-09-23T16:46

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов формата USB-C, а также разделить их продажу с самими устройствами.Требование также будет распространяться на планшеты, камеры, наушники, портативные динамики и игровые консоли.Речь идет о том, чтобы все соответствующие девайсы поставлялись на европейский рынок с одинаковым портом.Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования государства получат два года на внедрение новых правил.В 2020-м в ЕС было продано порядка 420 миллионов мобильных и других гаджетов. В среднем у каждого покупателя есть около трех зарядок, две из которых он использует регулярно. Однако почти 40% потребителей сталкивались с проблемой, когда не все разъемы подходят к их телефону, отмечает комиссия.В ЕК добавили, что люди тратят 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, они ежегодно превращаются в несколько тонн мусора.Еврокомиссия с 2009-го работает над решением этой проблемы. В частности, она способствовала добровольной договоренности в отрасли, которая привела к сокращению количества существующих портов с 30 до 3, подчеркнули в релизе.

https://ria.ru/20210831/zaryadka-1748014804.html

https://ria.ru/20210529/smartfon-1734404558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, евросоюз, еврокомиссия, европарламент