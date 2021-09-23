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В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов
В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов - РИА Новости, 23.09.2021
В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов
Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов формата USB-C, а также разделить их продажу с самими устройствами. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:25
2021-09-23T16:46
в мире
технологии
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов формата USB-C, а также разделить их продажу с самими устройствами.Требование также будет распространяться на планшеты, камеры, наушники, портативные динамики и игровые консоли.Речь идет о том, чтобы все соответствующие девайсы поставлялись на европейский рынок с одинаковым портом.Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования государства получат два года на внедрение новых правил.В 2020-м в ЕС было продано порядка 420 миллионов мобильных и других гаджетов. В среднем у каждого покупателя есть около трех зарядок, две из которых он использует регулярно. Однако почти 40% потребителей сталкивались с проблемой, когда не все разъемы подходят к их телефону, отмечает комиссия.В ЕК добавили, что люди тратят 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, они ежегодно превращаются в несколько тонн мусора.Еврокомиссия с 2009-го работает над решением этой проблемы. В частности, она способствовала добровольной договоренности в отрасли, которая привела к сокращению количества существующих портов с 30 до 3, подчеркнули в релизе.
https://ria.ru/20210831/zaryadka-1748014804.html
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в мире, технологии, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
14:25 23.09.2021 (обновлено: 16:46 23.09.2021)
 
В Евросоюзе предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов

Еврокомиссия предложила ввести в ЕС единый стандарт зарядки смартфонов USB-C

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкUSB-зарядка в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
USB-зарядка в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов формата USB-C, а также разделить их продажу с самими устройствами.
Требование также будет распространяться на планшеты, камеры, наушники, портативные динамики и игровые консоли.
Речь идет о том, чтобы все соответствующие девайсы поставлялись на европейский рынок с одинаковым портом.
Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования государства получат два года на внедрение новых правил.
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В 2020-м в ЕС было продано порядка 420 миллионов мобильных и других гаджетов. В среднем у каждого покупателя есть около трех зарядок, две из которых он использует регулярно. Однако почти 40% потребителей сталкивались с проблемой, когда не все разъемы подходят к их телефону, отмечает комиссия.
В ЕК добавили, что люди тратят 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, они ежегодно превращаются в несколько тонн мусора.
Еврокомиссия с 2009-го работает над решением этой проблемы. В частности, она способствовала добровольной договоренности в отрасли, которая привела к сокращению количества существующих портов с 30 до 3, подчеркнули в релизе.
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