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Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников

Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников - РИА Новости, 23.09.2021

Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников

Архангельские депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:35

2021-09-23T20:35

2021-09-23T20:35

архангельская область

общество

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 сен – РИА Новости. Архангельские депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.Документ вводит положения о материальном стимулировании дружинников, имущественном обеспечении добровольных народных дружин и выплате компенсации получившим при исполнении обязанностей увечья или заболевания дружинникам, а также их семьям,Норма единовременной компенсационной выплаты вводится в Архангельской области впервые. Она вступит в силу с 1 января 2022 года. Размер и условия получения компенсации установит региональное правительство.

https://ria.ru/20210910/matkapital-1749478466.html

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2021

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общество, архангельская область