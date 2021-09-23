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Архангельская область
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Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников
Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников - РИА Новости, 23.09.2021
Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников
Архангельские депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:35
2021-09-23T20:35
архангельская область
общество
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 сен – РИА Новости. Архангельские депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.Документ вводит положения о материальном стимулировании дружинников, имущественном обеспечении добровольных народных дружин и выплате компенсации получившим при исполнении обязанностей увечья или заболевания дружинникам, а также их семьям,Норма единовременной компенсационной выплаты вводится в Архангельской области впервые. Она вступит в силу с 1 января 2022 года. Размер и условия получения компенсации установит региональное правительство.
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общество, архангельская область
20:35 23.09.2021
 

Архангельские депутаты приняли закон о материальной поддержке дружинников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДобровольная дружина
Добровольная дружина - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 сен – РИА Новости. Архангельские депутаты приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Документ вводит положения о материальном стимулировании дружинников, имущественном обеспечении добровольных народных дружин и выплате компенсации получившим при исполнении обязанностей увечья или заболевания дружинникам, а также их семьям,
Норма единовременной компенсационной выплаты вводится в Архангельской области впервые. Она вступит в силу с 1 января 2022 года. Размер и условия получения компенсации установит региональное правительство.
"Кроме того, в новой редакции закона закреплена поддержка и материальное стимулирование дружинников. Эта норма начнет действовать уже с этого года. Например, 13 муниципальных образований региона, в которых созданы и действуют добровольные объединения граждан по охране общественного порядка, в скором времени получат поддержку из бюджета в размере четырех миллионов рублей. Эти средства предназначены для материально-технического обеспечения дружин, в том числе, приобретения форменного обмундирования", – приводит пресс-служба слова председателя комитета облсобрания по законодательству и вопросам местного самоуправления Игоря Чеснокова.
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