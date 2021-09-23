https://ria.ru/20210923/zakharova-1751529884.html

"Необразованный человек". Захарова оценила выступление Зеленского в ООН

"Необразованный человек". Захарова оценила выступление Зеленского в ООН - РИА Новости, 23.09.2021

"Необразованный человек". Захарова оценила выступление Зеленского в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с "супергероем на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:24

2021-09-23T20:24

2021-09-23T20:26

в мире

украина

оон

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с "супергероем на пенсии", сказав, что политик не понимает сути произносимых слов и сам путается в датах и событиях.Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, сравнил сегодняшнюю работу организации с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать"."Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, в ежедневной рутине, и в том, какое количество людей задействовано каждый день в различных уголках мира как миротворцы, как гуманитарщики, переговорщики от этой всемирной организации - только человек абсолютно не понимающий этих вещей мог заявить такое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов. Мало того, он путается, он путает даты, он путает места, он путает события. Поэтому, не уверена, что к этому нужно относиться именно таким образом", - отметила официальный представитель МИД РФ.По ее мнению, такие заявления "могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные"."Когда ты не имеешь своего личного, конкретного вклада в историю международных отношений, когда тебе еще не удалось не только разрешить, но и каким-либо образом разрядить атмосферу вокруг какой-либо кризисной мировой ситуации, и даже у себя дома ты не можешь навести порядок, не стоит учить тех, кто десятилетиями создавал действенный международный институт, который много раз спасал человечество, конкретные страны и народы, разрешал кризисы и делал все, чтобы решить самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН - а именно, недопущение новой мировой войны", - добавила Захарова.Президент Украины на ГА ООН заявил, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ.

https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751461593.html

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750319580.html

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в мире, украина, оон, владимир зеленский, мария захарова