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Захарова жестко ответила Киеву на поиск "русского следа" в деле Шефира
Захарова жестко ответила Киеву на поиск "русского следа" в деле Шефира - РИА Новости, 23.09.2021
Захарова жестко ответила Киеву на поиск "русского следа" в деле Шефира
Прежде чем заявлять о "российском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить провокацию с журналистом... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:10
2021-09-23T20:10
в мире
украина
владимир зеленский
мария захарова
россия
покушение на советника президента украины шефира
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прежде чем заявлять о "российском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить провокацию с журналистом Аркадием Бабченко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот как-то все сошлось сегодня, сейчас в одной точке: вот эти его кадры, которые вы показали, присутствие российской делегации в штаб-квартире ООН и очередная "рука Кремля", которая опять была где-то украинской стороной обнаружена. Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с (прежним главой МИД Украины Павлом – ред.) Климкиным. По большому счету, украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Может быть, все-таки украинской стороне почаще вспоминать, в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им надо вынести", - подчеркнула Захарова.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому.Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. По данным СБУ, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как он пояснил в Facebook, из-за политических убеждений.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751387618.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, россия, покушение на советника президента украины шефира
20:10 23.09.2021
 
Захарова жестко ответила Киеву на поиск "русского следа" в деле Шефира

Захарова: Киеву надо вспомнить Бабченко, а не говорить о российском следе в деле Шефира

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прежде чем заявлять о "российском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить провокацию с журналистом Аркадием Бабченко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот как-то все сошлось сегодня, сейчас в одной точке: вот эти его кадры, которые вы показали, присутствие российской делегации в штаб-квартире ООН и очередная "рука Кремля", которая опять была где-то украинской стороной обнаружена. Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с (прежним главой МИД Украины Павлом – ред.) Климкиным. По большому счету, украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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"Может быть, все-таки украинской стороне почаще вспоминать, в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им надо вынести", - подчеркнула Захарова.
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. По данным СБУ, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как он пояснил в Facebook, из-за политических убеждений.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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