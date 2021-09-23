https://ria.ru/20210923/zakharova-1751516813.html

Захарова обвинила западные силы в "отрицании реальности"

Захарова обвинила западные силы в "отрицании реальности" - РИА Новости, 23.09.2021

Захарова обвинила западные силы в "отрицании реальности"

Некоторые западные силы находятся в стадии "отрицания реальности", продвигая "антиталибские интересы" (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:47

2021-09-23T18:47

2021-09-23T18:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

мария захарова

линдси грэм

кабул

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Некоторые западные силы находятся в стадии "отрицания реальности", продвигая "антиталибские интересы" (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В то время, как ряд государств уже начали устанавливать контакты с талибами в Афганистане, некоторые западные силы, похоже, находятся в стадии "отрицания реальности" - в целом, для них типичной", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она привела в пример американского сенатора Линдси Грэма, который, по данным СМИ, занялся налаживанием дипломатических отношений противостоящих "Талибану" сил Панджшерского ущелья с региональными державами."Нашлись среди политистеблишмента в США и люди, готовые продвигать антиталибские интересы среди государственной власти в самих Штатах. Минюст США в соответствии с местным законом об иноагентах (пресловутый акт FARA) опубликовал сведения о контрактах влиятельного лоббиста Р. Стрика с лидером сопротивления талибам А. Масудом", - добавила Захарова.Она отметила, что для слушателей в Афганистане на пушту и дари начала вещать финансируемая из госбюджета Германии Deutsche Welle. "Заявленная цель: уделять внимание в передачах вопросам поддержания мира, гражданского общества, гендерной проблематике и правам человека. А мы-то знаем, что обычно стоит за целями "поддержания гражданского общества и общечеловеческих ценностей"", - подчеркнула Захарова.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html

https://ria.ru/20210921/amerika-1751097524.html

сша

афганистан

кабул

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в мире, сша, афганистан, мария захарова, линдси грэм, кабул