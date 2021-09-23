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В Татарстане медработники будут получать выплаты за вакцинацию жителей

В Татарстане медработники будут получать выплаты за вакцинацию жителей - РИА Новости, 23.09.2021

В Татарстане медработники будут получать выплаты за вакцинацию жителей

Медицинские работники в Татарстане, участвующие в вакцинации против COVID-19, будут получать стимулирующие выплаты – до 200 рублей за каждого вакцинированного,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:22

2021-09-23T09:22

2021-09-23T09:22

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КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Медицинские работники в Татарстане, участвующие в вакцинации против COVID-19, будут получать стимулирующие выплаты – до 200 рублей за каждого вакцинированного, следует из опубликованного на сайте постановления правительства республики."Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях материального стимулирования медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в совокупном размере 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в сообщении.В частности, на первом этапе (при организации и введении первого компонента вакцины) медицинским работникам за осмотр пациента перед вакцинацией будет выплачиваться 60 рублей, за введение вакцины – 40 рублей. Аналогичные выплаты предусмотрены и приведении второго компонента вакцины – 60 рублей за осмотр пациента и 40 рублей за введение вакцины.Отмечается, что начисляться выплаты будут за период с 27 августа по 31 декабря за вакцинацию физических лиц.На 22 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 587 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 50. Выздоровели за весь период 22 984 человека. Умерли от COVID-19 в республике 724 человека. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинировано 1 064 931 человек, из них 931 654 человека получили второй компонент вакцины.

https://ria.ru/20210919/tatarstan-1750752627.html

https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748409447.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии