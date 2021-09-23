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Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов
Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов - РИА Новости, 23.09.2021
Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов
28 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы".
2021-09-23T15:12
2021-09-23T15:12
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Задать вопросУчастники:- председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;- председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;- член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;- заместитель директора Института истории и политики, эксперт ассоциации НОМ Владимир ШАПОВАЛОВ.На мероприятии будет представлен доклад, в рамках которого проанализирована кампания по выборам в Государственную Думу РФ, состоявшимся 17-19 сентября 2021 г., и даны рекомендации по итогам голосования. Эксперты обсудят результаты кампании, проанализируют ее в сравнении с предыдущими выборами, ответят на критику, звучащую со стороны участников избирательного процесса и сторонних структур.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
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96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:12 23.09.2021
 

Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов

Читать ria.ru в
28 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;
- член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;
- заместитель директора Института истории и политики, эксперт ассоциации НОМ Владимир ШАПОВАЛОВ.

На мероприятии будет представлен доклад, в рамках которого проанализирована кампания по выборам в Государственную Думу РФ, состоявшимся 17-19 сентября 2021 г., и даны рекомендации по итогам голосования. Эксперты обсудят результаты кампании, проанализируют ее в сравнении с предыдущими выборами, ответят на критику, звучащую со стороны участников избирательного процесса и сторонних структур.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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