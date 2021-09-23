Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов
28 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы".
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Участники:
- председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;
- член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;
- заместитель директора Института истории и политики, эксперт ассоциации НОМ Владимир ШАПОВАЛОВ.
На мероприятии будет представлен доклад, в рамках которого проанализирована кампания по выборам в Государственную Думу РФ, состоявшимся 17-19 сентября 2021 г., и даны рекомендации по итогам голосования. Эксперты обсудят результаты кампании, проанализируют ее в сравнении с предыдущими выборами, ответят на критику, звучащую со стороны участников избирательного процесса и сторонних структур.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;
- член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;
- заместитель директора Института истории и политики, эксперт ассоциации НОМ Владимир ШАПОВАЛОВ.
На мероприятии будет представлен доклад, в рамках которого проанализирована кампания по выборам в Государственную Думу РФ, состоявшимся 17-19 сентября 2021 г., и даны рекомендации по итогам голосования. Эксперты обсудят результаты кампании, проанализируют ее в сравнении с предыдущими выборами, ответят на критику, звучащую со стороны участников избирательного процесса и сторонних структур.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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