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Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов

Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов - РИА Новости, 23.09.2021

Круглый стол с презентацией доклада Ассоциации НОМ об итогах выборов

28 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы".

2021-09-23T15:12

2021-09-23T15:12

2021-09-23T15:12

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Задать вопросУчастники:- председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;- председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;- член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена БУЛГАКОВА;- заместитель директора Института истории и политики, эксперт ассоциации НОМ Владимир ШАПОВАЛОВ.На мероприятии будет представлен доклад, в рамках которого проанализирована кампания по выборам в Государственную Думу РФ, состоявшимся 17-19 сентября 2021 г., и даны рекомендации по итогам голосования. Эксперты обсудят результаты кампании, проанализируют ее в сравнении с предыдущими выборами, ответят на критику, звучащую со стороны участников избирательного процесса и сторонних структур.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы