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Штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома системы ДЭГ
Штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома системы ДЭГ - РИА Новости, 23.09.2021
Штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома системы ДЭГ
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании, сообщил его глава Алексей Венедиктов в своем... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:26
2021-09-23T09:26
2021-09-23T10:09
выборы в государственную думу
москва
алексей венедиктов (журналист)
политика
севастополь
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании, сообщил его глава Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале."В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости", — добавляется в публикации.Аудит проводят после критики в адрес дистанционного электронного голосования (ДЭГ) со стороны КПРФ. Венедиктов подчеркивал, что это не юридическая процедура, а лишь сверка результатов.Это подтвердил и зампредседателя МГИК Дмитрий Реут: итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проверку демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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москва, алексей венедиктов (журналист), политика, севастополь, дмитрий песков, госдума рф, россия, дмитрий реут
09:26 23.09.2021 (обновлено: 10:09 23.09.2021)
Штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома системы ДЭГ
Штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома в электронном голосовании