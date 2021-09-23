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Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии

Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой внешнеполитического и оборонного ведомства Ирландии Саймоном Коувени. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:01

2021-09-23T02:01

2021-09-23T10:49

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой внешнеполитического и оборонного ведомства Ирландии Саймоном Коувени.Переговоры прошли в среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН.Ирландия в сентябре председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.Главы ведомств обменялись приветствиями. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.

https://ria.ru/20210923/priglashenie-1751391810.html

ирландия

россия

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в мире, оон, ирландия, сергей лавров, россия