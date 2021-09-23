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Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии
Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой внешнеполитического и оборонного ведомства Ирландии Саймоном Коувени. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:01
2021-09-23T02:01
2021-09-23T10:49
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой внешнеполитического и оборонного ведомства Ирландии Саймоном Коувени.Переговоры прошли в среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН.Ирландия в сентябре председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.Главы ведомств обменялись приветствиями. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.
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в мире, оон, ирландия, сергей лавров, россия
02:01 23.09.2021 (обновлено: 10:49 23.09.2021)
Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии
Лавров провел встречу с главой МИД Ирландии Коувени