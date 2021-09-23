https://ria.ru/20210923/vozdukh-1751468529.html

Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза

Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза - РИА Новости, 23.09.2021

Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза

Концентрация загрязняющих веществ воздухе Москвы снизилась в 1,2-2 раза из-за ливней, которые продолжались с вечера воскресенья до конца дня среды, сообщается в РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:07

2021-09-23T15:07

2021-09-23T15:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ воздухе Москвы снизилась в 1,2-2 раза из-за ливней, которые продолжались с вечера воскресенья до конца дня среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Дождливая погода сохраняется с воскресенья. Есть в ней и свои плюсы: ветер и дождь положительно влияют на качество воздуха. По данным экологического мониторинга, после ливня, который продолжался с вечера воскресенья до конца дня среды, зафиксировано снижение концентрации загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - в столичном воздухе в 1,2-2 раза", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210823/khorda-1746815292.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва