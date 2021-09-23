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Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза
Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза - РИА Новости, 23.09.2021
Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза
Концентрация загрязняющих веществ воздухе Москвы снизилась в 1,2-2 раза из-за ливней, которые продолжались с вечера воскресенья до конца дня среды, сообщается в РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:07
2021-09-23T15:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ воздухе Москвы снизилась в 1,2-2 раза из-за ливней, которые продолжались с вечера воскресенья до конца дня среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Дождливая погода сохраняется с воскресенья. Есть в ней и свои плюсы: ветер и дождь положительно влияют на качество воздуха. По данным экологического мониторинга, после ливня, который продолжался с вечера воскресенья до конца дня среды, зафиксировано снижение концентрации загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - в столичном воздухе в 1,2-2 раза", - говорится в сообщении.
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общество, москва
15:07 23.09.2021
 

Городские службы: трехдневный дождь очистил воздух в Москве в два раза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ воздухе Москвы снизилась в 1,2-2 раза из-за ливней, которые продолжались с вечера воскресенья до конца дня среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Дождливая погода сохраняется с воскресенья. Есть в ней и свои плюсы: ветер и дождь положительно влияют на качество воздуха. По данным экологического мониторинга, после ливня, который продолжался с вечера воскресенья до конца дня среды, зафиксировано снижение концентрации загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - в столичном воздухе в 1,2-2 раза", - говорится в сообщении.
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