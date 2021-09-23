Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/volodin-1751536787.html
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы
Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:47
2021-09-23T21:47
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."А дальше уже Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", - рассказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что работа ГД в летнее время продолжалась."Было совершенно очевидным, если только Дума не будет исполнять свои полномочия, причем эффективно, до конца их истечения, у нас после того, как придет новый состав депутатов, получится временной промежуток, когда не будет подготовленных к рассмотрению законопроектов", - добавил Володин.Спикер ГД уточнил, что некоторые законопроекты общего ведения были возвращены региональными парламентами. Всего в рассылку в регионы было направлено 103 из 157 законопроектов, которые были рассмотрены Госдумой на летних дополнительных заседаниях.
https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html
https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
21:47 23.09.2021
 
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы

Володин: более 90 проектов будут готовы к рассмотрению в Госдуме в октябре

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"А дальше уже Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", - рассказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 21:13Выборы в Государственную думу
Депутат рассказал, как "Новые люди" изменят Госдуму
Он отметил, что работа ГД в летнее время продолжалась.
"Было совершенно очевидным, если только Дума не будет исполнять свои полномочия, причем эффективно, до конца их истечения, у нас после того, как придет новый состав депутатов, получится временной промежуток, когда не будет подготовленных к рассмотрению законопроектов", - добавил Володин.
Спикер ГД уточнил, что некоторые законопроекты общего ведения были возвращены региональными парламентами. Всего в рассылку в регионы было направлено 103 из 157 законопроектов, которые были рассмотрены Госдумой на летних дополнительных заседаниях.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
22 сентября, 19:38Выборы в Государственную думу
Источник рассказал об уменьшении фракций "Единой России" в Госдуме
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
Лента новостейМолния