https://ria.ru/20210923/volodin-1751536787.html
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы
Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:47
2021-09-23T21:47
2021-09-23T21:47
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."А дальше уже Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", - рассказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что работа ГД в летнее время продолжалась."Было совершенно очевидным, если только Дума не будет исполнять свои полномочия, причем эффективно, до конца их истечения, у нас после того, как придет новый состав депутатов, получится временной промежуток, когда не будет подготовленных к рассмотрению законопроектов", - добавил Володин.Спикер ГД уточнил, что некоторые законопроекты общего ведения были возвращены региональными парламентами. Всего в рассылку в регионы было направлено 103 из 157 законопроектов, которые были рассмотрены Госдумой на летних дополнительных заседаниях.
https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html
https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы
Володин: более 90 проектов будут готовы к рассмотрению в Госдуме в октябре