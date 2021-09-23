https://ria.ru/20210923/volodin-1751536787.html

Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы

Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021

Володин рассказал о работе нового созыва Госдумы

Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:47

2021-09-23T21:47

2021-09-23T21:47

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."А дальше уже Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", - рассказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что работа ГД в летнее время продолжалась."Было совершенно очевидным, если только Дума не будет исполнять свои полномочия, причем эффективно, до конца их истечения, у нас после того, как придет новый состав депутатов, получится временной промежуток, когда не будет подготовленных к рассмотрению законопроектов", - добавил Володин.Спикер ГД уточнил, что некоторые законопроекты общего ведения были возвращены региональными парламентами. Всего в рассылку в регионы было направлено 103 из 157 законопроектов, которые были рассмотрены Госдумой на летних дополнительных заседаниях.

https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html

https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия