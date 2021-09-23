https://ria.ru/20210923/venesuela-1751492039.html

Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией

Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией - РИА Новости, 23.09.2021

Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, лидеры являются "хорошими друзьями и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:47

2021-09-23T16:47

2021-09-23T16:58

венесуэла

в мире

каракас

москва

владимир путин

николас мадуро

россия

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, лидеры являются "хорошими друзьями и союзниками", заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсия."Я не знаю, (когда состоится их встреча), но я уверен, что президент Мадуро готов встретиться с президентом Путиным в любое время. Они уже встречались много раз прежде, и он хочет этого. Они хорошие друзья и хорошие союзники", - сказал Пласенсия, отвечая на вопрос о будущих контактах лидеров РФ и Венесуэлы.Как отметил Пласенсия, отношения Москвы и Каракаса "являются стратегически важными" и несут пользу всему мировому сообществу.

https://ria.ru/20210503/sputnik-v-1730956490.html

венесуэла

каракас

москва

россия

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венесуэла, в мире, каракас, москва, владимир путин, николас мадуро, россия