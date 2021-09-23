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Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией
Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией - РИА Новости, 23.09.2021
Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, лидеры являются "хорошими друзьями и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:47
2021-09-23T16:58
венесуэла
в мире
каракас
москва
владимир путин
николас мадуро
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, лидеры являются "хорошими друзьями и союзниками", заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсия."Я не знаю, (когда состоится их встреча), но я уверен, что президент Мадуро готов встретиться с президентом Путиным в любое время. Они уже встречались много раз прежде, и он хочет этого. Они хорошие друзья и хорошие союзники", - сказал Пласенсия, отвечая на вопрос о будущих контактах лидеров РФ и Венесуэлы.Как отметил Пласенсия, отношения Москвы и Каракаса "являются стратегически важными" и несут пользу всему мировому сообществу.
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венесуэла, в мире, каракас, москва, владимир путин, николас мадуро, россия
16:47 23.09.2021 (обновлено: 16:58 23.09.2021)
 
Глава МИД Венесуэлы описал отношения с Россией

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия: наши отношения с Россией полезны для всего мира

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, лидеры являются "хорошими друзьями и союзниками", заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсия.
"Я не знаю, (когда состоится их встреча), но я уверен, что президент Мадуро готов встретиться с президентом Путиным в любое время. Они уже встречались много раз прежде, и он хочет этого. Они хорошие друзья и хорошие союзники", - сказал Пласенсия, отвечая на вопрос о будущих контактах лидеров РФ и Венесуэлы.
Как отметил Пласенсия, отношения Москвы и Каракаса "являются стратегически важными" и несут пользу всему мировому сообществу.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 02:26
Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
 
ВенесуэлаВ миреКаракасМоскваВладимир ПутинНиколас МадуроРоссия
 
 
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