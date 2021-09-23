https://ria.ru/20210923/vaktsina-1751449621.html

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков - РИА Новости, 23.09.2021

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков

Пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" поступил в Минздрав России, документы будут... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:21

2021-09-23T13:21

2021-09-23T13:24

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" поступил в Минздрав России, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой примут решение о регистрации препарата, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что в настоящее время в России зарегистрированы уже два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".Вакцинация подростков от коронавируса в случае регистрации вакцины будет исключительно добровольной и проводиться только при наличии согласия родителей или законных представителей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."В случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей", - сказал Кузнецов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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