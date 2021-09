https://ria.ru/20210923/ural-1751395628.html

"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural

"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural - РИА Новости, 23.09.2021

"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural

Журналист американского портала Cycle World Джастин Дейвс высоко оценил российский мотоцикл Ural Gear Up Geo. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T04:33

2021-09-23T04:33

2021-09-23T13:00

в мире

общество

сша

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751395605_0:31:1430:835_1920x0_80_0_0_cdc3b9b59e0c839ee1be77890756e5cd.png

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Журналист американского портала Cycle World Джастин Дейвс высоко оценил российский мотоцикл Ural Gear Up Geo.В конструкции модели 2021 года выпуска, как отмечает автор, меньше подчеркиваются черты классического русского аппарата с боковым прицепом. Вместо этого он получил модернизированную подвеску Nitron, дополнительные багажники, защиту картера двигателя, специальную выхлопную систему для поездок по бездорожью, спортивные шины Heidenau K 37 и дополнительный бак для бензина. Кроме того, Дейвс отдельно выделил оранжевую камуфлированную окраску, сделанную вручную.Автор подчеркивает надежность 749-кубового двигателя мощностью 41 лошадиная сила, который всегда заводится, и благодаря которому Ural Gear Up GEO в хорошем смысле выглядит винтажным. Комфортная скорость при передвижении составляет 65 миль в час (около 105 километров в час. — Прим. ред.), пишет Дейвс, хотя и добавляет, что аппарат можно разогнать и до 80 миль в час (около 130 километров в час. — Прим. ред.), но тогда он будет идти тяжело. Поэтому журналист рекомендует оставаться "в медленной полосе".Физика поездки на мотоцикле с коляской отличается от привычной на двух колесах. Из-за особенностей распределения веса между тремя шинами боковой прицеп при резких поворотах может приподниматься над поверхностью земли, предупреждает автор и рекомендует не забывать об этой особенности за рулем Ural. При этом он уточнил, что пассажир в коляске уравновешивает средство передвижения.Пять полностью регулируемых амортизаторов Nitron делают поездки намного комфортнее по сравнению со стандартным Ural Gear Up, а благодаря подключаемому приводу коляски мотоцикл легко справляется с песком и рыхлой грязью, указывает автор.Он отметил, что даже если Ural и застрянет на бездорожье, из ловушки можно легко выбраться с помощью задней передачи.Журналист указал на удобство модели в повседневной жизни. Так, Ural оснащен объемным багажником, кроме того, груз можно положить в боковой прицеп. Пассажирское сиденье удобно для коротких поездок, а коляска комфортна для длительного путешествия. Кроме того, автор подчеркнул эффективность дисковых тормозов Brembo.Он заключил, что это не самый лучший аппарат по чистой производительности, но как нельзя лучше подходит для того, чтобы хорошо провести время.

https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html

https://ria.ru/20190810/1557378621.html

https://ria.ru/20170118/1485932068.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, сша, авто, россия