https://ria.ru/20210923/ukraintsy-1751412184.html

Зеленский передал Джонсону список пленных украинцев в России и Донбассе

Зеленский передал Джонсону список пленных украинцев в России и Донбассе - РИА Новости, 23.09.2021

Зеленский передал Джонсону список пленных украинцев в России и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США передал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону список из почти 450 украинцев, которые... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:10

2021-09-23T10:10

2021-09-23T10:47

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США передал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону список из почти 450 украинцев, которые удерживаются в Донбассе и РФ, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.Ранее Зеленский передал эти списки генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и президенту США Джо Байдену."Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку британской стороны в создании "Крымской платформы", а также неизменное внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Глава государства передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинских, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Стороны также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморско-Азовском регионе. Кроме того, Зеленский и Джонсон уделили внимание дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплении украинского флота."Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитической оружием России", - сообщила пресс-служба. Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину с визитом.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210622/donbass-1738026931.html

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750601813.html

https://ria.ru/20210916/oon-1750312694.html

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в мире, украина, оон, владимир зеленский, нато, борис джонсон, ситуация в днр и лнр, россия