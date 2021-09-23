10:10 23.09.2021 (обновлено: 10:47 23.09.2021)
Зеленский передал Джонсону список пленных украинцев в России и Донбассе
Зеленский передал Джонсону список из почти 450 украинцев, удерживаемых в Донбассе и России
© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПрезидент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США передал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону список из почти 450 украинцев, которые удерживаются в Донбассе и РФ, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.
Ранее Зеленский передал эти списки генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и президенту США Джо Байдену.
"Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку британской стороны в создании "Крымской платформы", а также неизменное внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Глава государства передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинских, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморско-Азовском регионе. Кроме того, Зеленский и Джонсон уделили внимание дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплении украинского флота.
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"Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитической оружием России", - сообщила пресс-служба. Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину с визитом.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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