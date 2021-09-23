https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html
В Уфе пациент больницы, привезенный с отравлением, напал на врачей
В Уфе пациент больницы, привезенный с отравлением, напал на врачей - РИА Новости, 23.09.2021
В Уфе пациент больницы, привезенный с отравлением, напал на врачей
Следствие возбудило уголовное дело в отношении пациента уфимской больницы, который после того, как его привезли с отравлением, напал на двух врачей:... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:28
2021-09-23T14:28
2021-09-23T14:28
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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УФА, 23 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении пациента уфимской больницы, который после того, как его привезли с отравлением, напал на двух врачей: женщине-токсикологу сломал руку, а реаниматолога избил, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением насилия, стал 36-летний житель ХМАО, который был доставлен экипажем скорой помощи в городскую клиническую больницу №21 Уфы с предварительным диагнозом - отравление неустановленным веществом."При попытке оказания ему помощи мужчина, нецензурно выражаясь, без какого-либо повода применил насилие к врачу-токсикологу, причинив ей перелом руки. Затем нанес множественные удары руками по голове и другим частям тела врача-реаниматолога республиканской станции скорой медицинской помощи, когда тот пришел на помощь коллеге, после этого злоумышленник покинул больницу", - сообщает СУСК РФ по региону.Следователи допрашивают потерпевших и других сотрудников больницы. "Местонахождение подозреваемого установлено, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210525/napadenie-1733761387.html
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Уфе пациент больницы, привезенный с отравлением, напал на врачей
В Уфе пациент больницы сломал руку токсикологу и избил реаниматолога