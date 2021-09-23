17:38 23.09.2021 (обновлено: 18:24 23.09.2021)
В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме
Cumhuriyet: Эрдоган говорит об "аннексии" Крыма, чтобы понравиться США
© REUTERS / Mary Altaffer/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нежелание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать присоединение Крыма к России связано со стремлением угодить Соединенным Штатам, считают авторы газеты Cumhuriyet.
Ранее турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
22 сентября, 17:38Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма
В материале отмечается, что последние заявления выдают желание Анкары стать "стратегическим партнером" Вашингтона. При этом позиция Эрдогана продиктована национальными интересами Белого дома, а не Турции.
По мнению журналистов, тяжело говорить о тесном сотрудничестве, если стремления двух стран не совпадают. Например, США хотят беспрепятственно заплывать в Черное море в обход Конвенции Монтре, закрепиться там, сделать его "озером НАТО" и потеснить Россию. Тогда как Анкара преследует цель сохранить регион для причерноморских государств.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что она в будущем изменит свою позицию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.
22 сентября, 16:49"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>