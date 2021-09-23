https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html

В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме

В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме - РИА Новости, 23.09.2021

В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме

Нежелание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать присоединение Крыма к России связано со стремлением угодить Соединенным Штатам, считают авторы... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:38

2021-09-23T17:38

2021-09-23T18:24

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В Турции увидели американский след в словах Эрдогана о Крыме

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нежелание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать присоединение Крыма к России связано со стремлением угодить Соединенным Штатам, считают авторы газеты Cumhuriyet.Ранее турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.В материале отмечается, что последние заявления выдают желание Анкары стать "стратегическим партнером" Вашингтона. При этом позиция Эрдогана продиктована национальными интересами Белого дома, а не Турции.По мнению журналистов, тяжело говорить о тесном сотрудничестве, если стремления двух стран не совпадают. Например, США хотят беспрепятственно заплывать в Черное море в обход Конвенции Монтре, закрепиться там, сделать его "озером НАТО" и потеснить Россию. Тогда как Анкара преследует цель сохранить регион для причерноморских государств.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что она в будущем изменит свою позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210922/erdogan-1751343661.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

сша

турция

россия

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