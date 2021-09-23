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https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html
В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме
В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме - РИА Новости, 23.09.2021
В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме
Нежелание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать присоединение Крыма к России связано со стремлением угодить Соединенным Штатам, считают авторы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:38
2021-09-23T18:24
в мире
сша
реджеп тайип эрдоган
оон
турция
нато
генеральная ассамблея оон
россия
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В Турции увидели американский след в словах Эрдогана о Крыме
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нежелание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать присоединение Крыма к России связано со стремлением угодить Соединенным Штатам, считают авторы газеты Cumhuriyet.Ранее турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.В материале отмечается, что последние заявления выдают желание Анкары стать "стратегическим партнером" Вашингтона. При этом позиция Эрдогана продиктована национальными интересами Белого дома, а не Турции.По мнению журналистов, тяжело говорить о тесном сотрудничестве, если стремления двух стран не совпадают. Например, США хотят беспрепятственно заплывать в Черное море в обход Конвенции Монтре, закрепиться там, сделать его "озером НАТО" и потеснить Россию. Тогда как Анкара преследует цель сохранить регион для причерноморских государств.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что она в будущем изменит свою позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210922/erdogan-1751343661.html
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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, оон, турция, нато, генеральная ассамблея оон, россия
17:38 23.09.2021 (обновлено: 18:24 23.09.2021)
 
В Турции нашли объяснение словам Эрдогана о Крыме

Cumhuriyet: Эрдоган говорит об "аннексии" Крыма, чтобы понравиться США

© REUTERS / Mary Altaffer/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нежелание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать присоединение Крыма к России связано со стремлением угодить Соединенным Штатам, считают авторы газеты Cumhuriyet.
Ранее турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:38
Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма
В материале отмечается, что последние заявления выдают желание Анкары стать "стратегическим партнером" Вашингтона. При этом позиция Эрдогана продиктована национальными интересами Белого дома, а не Турции.
По мнению журналистов, тяжело говорить о тесном сотрудничестве, если стремления двух стран не совпадают. Например, США хотят беспрепятственно заплывать в Черное море в обход Конвенции Монтре, закрепиться там, сделать его "озером НАТО" и потеснить Россию. Тогда как Анкара преследует цель сохранить регион для причерноморских государств.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что она в будущем изменит свою позицию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:49
"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреСШАРеджеп Тайип ЭрдоганООНТурцияНАТОГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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