15:02 23.09.2021 (обновлено: 15:27 23.09.2021)
Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России
Экс-депутат ЕП Мариас: Турция поддерживает политику США против России через Украину и Крым
АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму дошел до предела наглости, осуждая Россию и одновременно требуя признать законной оккупацию Кипра. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.
Он является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.
22 сентября, 16:49"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
В Кремле позже заявили, что сожалеют о новом заявлении президента Турции в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя.
"Наглость Тайипа Эрдогана дошла до верхнего предела (limit up) в связи с его выступлением на Генеральной Ассамблее ООН. В то время, когда он осуждал Россию в случае с Крымом, заявляя, что он не признает выборы в Крыму и одновременно делая возлияния территориальной целостности Украины, он в то же время потребовал легализации турецкого вторжения и оккупации Кипра, требуя признания оккупационного лидера (лидера турок-киприотов Эрсина) Татара", - сказал политик.
"Таким образом Турция, которая незаконно вторглась на Кипр в 1974 году и оккупировала 37% территории Республики Кипр в течение 47 лет, всячески пытается узаконить нарушение международного права на Кипре и нарушение территориальной целостности острова", - сказал Мариас.
По его словам, одновременно Эрдоган, чтобы завоевать расположение президента США Джо Байдена, поддерживает политику холодной войны Соединенных Штатов против России через Украину и Крым.
"России пора осознать, что, несмотря на ее экономическое и военное сотрудничество с Турцией, Анкара никогда не переставала быть авангардом сил НАТО против России", - сказал политик.
Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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