https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751467008.html

Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России

Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России - РИА Новости, 23.09.2021

Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России

Президент Турции Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму дошел до предела наглости, осуждая Россию и одновременно требуя признать законной оккупацию Кипра... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:02

2021-09-23T15:02

2021-09-23T15:27

в мире

реджеп тайип эрдоган

республика крым

турция

нотис мариас

россия

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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму дошел до предела наглости, осуждая Россию и одновременно требуя признать законной оккупацию Кипра. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.Он является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.В Кремле позже заявили, что сожалеют о новом заявлении президента Турции в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя."Таким образом Турция, которая незаконно вторглась на Кипр в 1974 году и оккупировала 37% территории Республики Кипр в течение 47 лет, всячески пытается узаконить нарушение международного права на Кипре и нарушение территориальной целостности острова", - сказал Мариас.По его словам, одновременно Эрдоган, чтобы завоевать расположение президента США Джо Байдена, поддерживает политику холодной войны Соединенных Штатов против России через Украину и Крым.Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

https://ria.ru/20210922/erdogan-1751343661.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, нотис мариас, россия