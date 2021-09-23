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Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России
Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России - РИА Новости, 23.09.2021
Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России
Президент Турции Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму дошел до предела наглости, осуждая Россию и одновременно требуя признать законной оккупацию Кипра... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:02
2021-09-23T15:27
в мире
реджеп тайип эрдоган
республика крым
турция
нотис мариас
россия
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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму дошел до предела наглости, осуждая Россию и одновременно требуя признать законной оккупацию Кипра. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.Он является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.В Кремле позже заявили, что сожалеют о новом заявлении президента Турции в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя."Таким образом Турция, которая незаконно вторглась на Кипр в 1974 году и оккупировала 37% территории Республики Кипр в течение 47 лет, всячески пытается узаконить нарушение международного права на Кипре и нарушение территориальной целостности острова", - сказал Мариас.По его словам, одновременно Эрдоган, чтобы завоевать расположение президента США Джо Байдена, поддерживает политику холодной войны Соединенных Штатов против России через Украину и Крым.Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, нотис мариас, россия
15:02 23.09.2021 (обновлено: 15:27 23.09.2021)
 
Экс-депутат ЕП назвал Турцию авангардом сил НАТО против России

Экс-депутат ЕП Мариас: Турция поддерживает политику США против России через Украину и Крым

© РИА Новости / Геннадий МельникЕвродепутат Нотис Мариас
Евродепутат Нотис Мариас - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму дошел до предела наглости, осуждая Россию и одновременно требуя признать законной оккупацию Кипра. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.
Он является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:49
"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Президент Турции заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
В Кремле позже заявили, что сожалеют о новом заявлении президента Турции в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя.
"Наглость Тайипа Эрдогана дошла до верхнего предела (limit up) в связи с его выступлением на Генеральной Ассамблее ООН. В то время, когда он осуждал Россию в случае с Крымом, заявляя, что он не признает выборы в Крыму и одновременно делая возлияния территориальной целостности Украины, он в то же время потребовал легализации турецкого вторжения и оккупации Кипра, требуя признания оккупационного лидера (лидера турок-киприотов Эрсина) Татара", - сказал политик.
"Таким образом Турция, которая незаконно вторглась на Кипр в 1974 году и оккупировала 37% территории Республики Кипр в течение 47 лет, всячески пытается узаконить нарушение международного права на Кипре и нарушение территориальной целостности острова", - сказал Мариас.
По его словам, одновременно Эрдоган, чтобы завоевать расположение президента США Джо Байдена, поддерживает политику холодной войны Соединенных Штатов против России через Украину и Крым.
"России пора осознать, что, несмотря на ее экономическое и военное сотрудничество с Турцией, Анкара никогда не переставала быть авангардом сил НАТО против России", - сказал политик.
Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:38
Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика КрымТурцияНотис МариасРоссия
 
 
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