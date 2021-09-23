https://ria.ru/20210923/treyler-1751463742.html
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина - РИА Новости, 23.09.2021
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина
На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:20
2021-09-23T15:20
2021-09-23T15:20
культура
виктор пелевин
федор бондарчук
youtube
вера алентова
марина зудина
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751462604_475:0:2347:1053_1920x0_80_0_0_f2d83f8113fb95d09a7d396b220c13d0.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V". Как и в романе в ленте обычный 20-летний парень по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос. Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие. Роман "Empire V" был опубликован в 2006 году.Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил фильм по другому роману Виктора Пелевина "Generation П", и вскоре после премьеры хотел приступить к экранизации "Empire V".Премьера "Ампир V" состоится в российских кинотеатрах 25 ноября.
https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751462604_443:0:1847:1053_1920x0_80_0_0_734c0aad124c1aa3d71dfb1064cd72f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пелевин, федор бондарчук, youtube, вера алентова, марина зудина, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина
В Сети опубликовали трейлер фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V".
Как и в романе в ленте обычный 20-летний парень по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.
Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.
Роман "Empire V" был опубликован в 2006 году.
Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил фильм по другому роману Виктора Пелевина "Generation П", и вскоре после премьеры хотел
приступить к экранизации "Empire V".
Премьера "Ампир V" состоится в российских кинотеатрах 25 ноября.