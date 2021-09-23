https://ria.ru/20210923/treyler-1751463742.html

Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина

Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина - РИА Новости, 23.09.2021

Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина

На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V". РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:20

2021-09-23T15:20

2021-09-23T15:20

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виктор пелевин

федор бондарчук

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вера алентова

марина зудина

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V". Как и в романе в ленте обычный 20-летний парень по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос. Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие. Роман "Empire V" был опубликован в 2006 году.Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил фильм по другому роману Виктора Пелевина "Generation П", и вскоре после премьеры хотел приступить к экранизации "Empire V".Премьера "Ампир V" состоится в российских кинотеатрах 25 ноября.

https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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виктор пелевин, федор бондарчук, youtube, вера алентова, марина зудина, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть