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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/treyler-1751463742.html
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина - РИА Новости, 23.09.2021
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина
На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:20
2021-09-23T15:20
культура
виктор пелевин
федор бондарчук
youtube
вера алентова
марина зудина
новости культуры
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V". Как и в романе в ленте обычный 20-летний парень по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос. Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие. Роман "Empire V" был опубликован в 2006 году.Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил фильм по другому роману Виктора Пелевина "Generation П", и вскоре после премьеры хотел приступить к экранизации "Empire V".Премьера "Ампир V" состоится в российских кинотеатрах 25 ноября.
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виктор пелевин, федор бондарчук, youtube, вера алентова, марина зудина, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
15:20 23.09.2021
 
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина

В Сети опубликовали трейлер фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма режиссера Виктора Гинзбурга "Ампир V", снятого по мотивам романа Виктора Пелевина "Empire V".
Как и в романе в ленте обычный 20-летний парень по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.
Главные роли в картине исполнили Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Федор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и другие.
Роман "Empire V" был опубликован в 2006 году.
Виктор Гинзбург в 2011 году выпустил фильм по другому роману Виктора Пелевина "Generation П", и вскоре после премьеры хотел приступить к экранизации "Empire V".
Премьера "Ампир V" состоится в российских кинотеатрах 25 ноября.
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
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КультураВиктор ПелевинФедор БондарчукYouTubeВера АлентоваМарина ЗудинаНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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