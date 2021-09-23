Нарышкин рассказал об имперских традициях в России
Нарышкин: традиции империи не позволяют России ни на шаг отступать от своего суверенитета
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСопредседатель оргкомитета, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает перед журналистами в музее-заповеднике "Куликово поле"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Традиции политического мышления, входящие в огромное историческое наследие Российской империи, не позволяют нынешней России ни на шаг отступать от своего суверенитета, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Северная война, продлившаяся более 20 лет, стала для нашей страны суровой школой. Россия из этой борьбы, окрепшей и в военном, и в экономическом, и в политическом отношении. Ништадтский мирный договор закрепил за ней всю Восточную Прибалтику, сделав влиятельным игроком в европейской политике. А 2 ноября 1721 года Петр Великий принял императорский титул, а сама Россия была провозглашена империей", - отметил Нарышкин.
Имперский вектор, провозглашенный Петром Великим, обозначил переход России к более амбициозной внешней политике, а имперское пространство, созданное наследниками Петра I, охватывало огромные территории от Балтики до Тихого океана и объединяло сотни национальностей, народов и племен, добавил Нарышкин.
"Предстоящее трехсотлетие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета", - сказал он.
Триста лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.
Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора.
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