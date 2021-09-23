https://ria.ru/20210923/traditsii-1751460878.html

Нарышкин рассказал об имперских традициях в России

Нарышкин рассказал об имперских традициях в России - РИА Новости, 23.09.2021

Нарышкин рассказал об имперских традициях в России

Традиции политического мышления, входящие в огромное историческое наследие Российской империи, не позволяют нынешней России ни на шаг отступать от своего... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:33

2021-09-23T14:33

2021-09-23T14:33

общество

сергей нарышкин

российское историческое общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748350630_0:0:2195:1235_1920x0_80_0_0_74c882c7093fb4ed2e1c756193badfdf.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Традиции политического мышления, входящие в огромное историческое наследие Российской империи, не позволяют нынешней России ни на шаг отступать от своего суверенитета, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.Он выступил в четверг в Москве на международной научной конференции "Рождение империи между Востоком и Западом". Мероприятие посвящено 300-летию окончания Северной войны и подписанию Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав."Северная война, продлившаяся более 20 лет, стала для нашей страны суровой школой. Россия из этой борьбы, окрепшей и в военном, и в экономическом, и в политическом отношении. Ништадтский мирный договор закрепил за ней всю Восточную Прибалтику, сделав влиятельным игроком в европейской политике. А 2 ноября 1721 года Петр Великий принял императорский титул, а сама Россия была провозглашена империей", - отметил Нарышкин.Имперский вектор, провозглашенный Петром Великим, обозначил переход России к более амбициозной внешней политике, а имперское пространство, созданное наследниками Петра I, охватывало огромные территории от Балтики до Тихого океана и объединяло сотни национальностей, народов и племен, добавил Нарышкин."Предстоящее трехсотлетие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета", - сказал он.Триста лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора.

https://ria.ru/20210709/vozvraschenie-1740674775.html

https://ria.ru/20210520/krym-1733063339.html

https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597260187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия