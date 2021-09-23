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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210923/tatarstan-1751512631.html
Татарстан получит десять млрд рублей на дорожную инфраструктуру для жилья
Татарстан получит десять млрд рублей на дорожную инфраструктуру для жилья - РИА Новости, 23.09.2021
Татарстан получит десять млрд рублей на дорожную инфраструктуру для жилья
Татарстан получит 10,4 миллиарда рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита на проекты по развитию дорожной инфраструктуры для жилищного строительства,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:22
2021-09-23T18:22
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
марат хуснуллин
россия
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Татарстан получит 10,4 миллиарда рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита на проекты по развитию дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, сообщает пресс-служба президента республики.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. На заседании, в частности, были рассмотрены вопросы финансовой поддержки из федерального бюджета регионов в 2022 году и в плановый период 2023 и 2024 годов."На заседании были утверждены заявки еще десяти субъектов для софинансирования региональных проектов по развитию инфраструктуры… Правкомиссия одобрила заявку Республики Татарстан в размере 10,4 миллиарда рублей на проекты по развитию дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в объеме свыше 7,7 миллиона квадратных метров в рамках развития территорий", - говорится в сообщении по итогам заседания.Отмечается, что ранее уже были одобрены заявки 13 регионов на сумму бюджетных кредитов 97,3 миллиарда рублей."Мы сегодня одобрили заявки на бюджетные кредиты в сумме свыше 55 миллиардов рулей для развития инфраструктуры в десяти регионах. Направления этого развития самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели. Могу сказать, что программа "Инфраструктурное меню" уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат в целом в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды", - сказал Хуснуллин.Он поблагодарил регионы и профильные федеральные ведомства за оперативную и результативную работу по подготовке заявок субъектов на участие в отборе инфраструктурных проектов в целях получения инфраструктурных бюджетных кредитов.
https://ria.ru/20210914/obrascheniya-1750063792.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), марат хуснуллин, россия
18:22 23.09.2021
 
Татарстан получит десять млрд рублей на дорожную инфраструктуру для жилья

Татарстан получит 10,4 миллиарда рублей на дорожную инфраструктура жилья

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Татарстан получит 10,4 миллиарда рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита на проекты по развитию дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, сообщает пресс-служба президента республики.
В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. На заседании, в частности, были рассмотрены вопросы финансовой поддержки из федерального бюджета регионов в 2022 году и в плановый период 2023 и 2024 годов.
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"На заседании были утверждены заявки еще десяти субъектов для софинансирования региональных проектов по развитию инфраструктуры… Правкомиссия одобрила заявку Республики Татарстан в размере 10,4 миллиарда рублей на проекты по развитию дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в объеме свыше 7,7 миллиона квадратных метров в рамках развития территорий", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Отмечается, что ранее уже были одобрены заявки 13 регионов на сумму бюджетных кредитов 97,3 миллиарда рублей.
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"Мы сегодня одобрили заявки на бюджетные кредиты в сумме свыше 55 миллиардов рулей для развития инфраструктуры в десяти регионах. Направления этого развития самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели. Могу сказать, что программа "Инфраструктурное меню" уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат в целом в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды", - сказал Хуснуллин.
Он поблагодарил регионы и профильные федеральные ведомства за оперативную и результативную работу по подготовке заявок субъектов на участие в отборе инфраструктурных проектов в целях получения инфраструктурных бюджетных кредитов.
 
Республика ТатарстанЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Марат ХуснуллинРоссия
 
 
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