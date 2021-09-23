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Туризм
https://ria.ru/20210923/tanzaniya-1751416836.html
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 23.09.2021
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:35
2021-09-23T10:37
туризм
танзания
занзибар
татьяна голикова
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россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html
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танзания, занзибар, татьяна голикова, новости - туризм, туристы, туризм, россия, отдых на море
04:35 23.09.2021 (обновлено: 10:37 23.09.2021)
 
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

Оперштаб: РФ продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкРыбаки на рыбацкой лодке у острова Занзибар
Рыбаки на рыбацкой лодке у острова Занзибар - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – говорится в сообщении.
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ТуризмТанзанияЗанзибарТатьяна ГоликоваНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияотдых на море
 
 
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