https://ria.ru/20210923/tanzaniya-1751416836.html
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 23.09.2021
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:35
2021-09-23T04:35
2021-09-23T10:37
туризм
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занзибар
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html
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танзания, занзибар, татьяна голикова, новости - туризм, туристы, туризм, россия, отдых на море
04:35 23.09.2021 (обновлено: 10:37 23.09.2021)
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
Оперштаб: РФ продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября