https://ria.ru/20210923/tanzaniya-1751416836.html

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 23.09.2021

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T04:35

2021-09-23T04:35

2021-09-23T10:37

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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