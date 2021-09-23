https://ria.ru/20210923/straykbol-1751514434.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом - РИА Новости, 23.09.2021

В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом

Полиция в Екатеринбурге доставила в дежурную часть юношу, который гулял по городу со страйкбольным автоматом, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:36

2021-09-23T18:36

2021-09-23T18:39

происшествия

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге доставила в дежурную часть юношу, который гулял по городу со страйкбольным автоматом, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сотрудники полиции доставили в дежурную часть 20-летнего юношу, гулявшего в Екатеринбурге со страйкбольным автоматом", - сказал Горелых.Он добавил, что сообщение о молодом человеке с автоматом поступило от местных жителей. На место прибыли полицейские. Они установили личность молодого человека 2001 года рождения.Молодой человек пояснил, что просто гулял и ничем криминальным не занимался. Страйкбольный автомат изъят, проводится проверка.

https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)