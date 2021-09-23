Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/straykbol-1751514434.html
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом - РИА Новости, 23.09.2021
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом
Полиция в Екатеринбурге доставила в дежурную часть юношу, который гулял по городу со страйкбольным автоматом, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:36
2021-09-23T18:39
происшествия
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге доставила в дежурную часть юношу, который гулял по городу со страйкбольным автоматом, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сотрудники полиции доставили в дежурную часть 20-летнего юношу, гулявшего в Екатеринбурге со страйкбольным автоматом", - сказал Горелых.Он добавил, что сообщение о молодом человеке с автоматом поступило от местных жителей. На место прибыли полицейские. Они установили личность молодого человека 2001 года рождения.Молодой человек пояснил, что просто гулял и ничем криминальным не занимался. Страйкбольный автомат изъят, проводится проверка.
https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html
https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:36 23.09.2021 (обновлено: 18:39 23.09.2021)
 
В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего со страйкбольным автоматом

В Екатеринбурге задержали 20-летнего местного жителя, гулявшего с автоматом для страйкбола

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге доставила в дежурную часть юношу, который гулял по городу со страйкбольным автоматом, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции доставили в дежурную часть 20-летнего юношу, гулявшего в Екатеринбурге со страйкбольным автоматом", - сказал Горелых.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 13:06
Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Он добавил, что сообщение о молодом человеке с автоматом поступило от местных жителей. На место прибыли полицейские. Они установили личность молодого человека 2001 года рождения.
Молодой человек пояснил, что просто гулял и ничем криминальным не занимался. Страйкбольный автомат изъят, проводится проверка.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 18:19
В Якутске подросток пришел к школе со страйкбольным пистолетом
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
Лента новостейМолния