ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа чемпионата Формулы-1 в рамках программы "Спортивная страна", сообщает банк.
"Банк ВТБ выступает титульным спонсором Formula 1 ВТБ Гран-при России с 2017 года — и за это время в стране вырос интерес аудитории к гонкам. Для нас это важный показатель, потому что одна из задач социальной деятельности банка — популяризация спорта в нашей стране. Помимо роста зрительского интереса, есть важный экономический эффект для региона в целом и для города Сочи", — приводятся в сообщении слова президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
Как отметили в ВТБ, банк традиционно готовит развлекательные проекты в рамках гоночного уикенда. В этом году зрители и посетители Олимпийского парка смогут принять участие в арт-проекте ВТБ, сделав надпись или авторский рисунок на точной копии гоночного болида. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи-Автодроме.
"Партнерство с банком ВТБ — уникальная возможность развивать интерес к автоспорту не только через Гран-при России, но и другие автоспортивные проекты и инициативы. В этом году на момент закрытия продаж билетов, в сравнении с доковидным 2019 годом, рост темпа продаж составил 50%. При этом, 69,8% билетов приобрели гости, ранее не бывавшие на Гран-при", — привели в банке комментарий генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.