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ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1
ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1 - РИА Новости, 23.09.2021
ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1
Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа чемпионата Формулы-1 в рамках программы "Спортивная страна", сообщает банк. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:26
2021-09-23T20:26
новости компаний - экономика
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авто
формула-1 - гран-при россии
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа чемпионата Формулы-1 в рамках программы "Спортивная страна", сообщает банк.Гран-при России Формулы-1 стартовал в Сочи в четверг в восьмой раз. В этом году впервые на одном этапе пройдут гонки всех формульных классов – от Формулы-3 до Формулы-1, в каждой из которых примут участие российские пилоты. Финальные заезды на сочинском автодроме состоятся 26 сентября.Как отметили в ВТБ, банк традиционно готовит развлекательные проекты в рамках гоночного уикенда. В этом году зрители и посетители Олимпийского парка смогут принять участие в арт-проекте ВТБ, сделав надпись или авторский рисунок на точной копии гоночного болида. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи-Автодроме.
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новости компаний - экономика, сочи, втб, авто, формула-1 - гран-при россии, россия
20:26 23.09.2021
 

ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа чемпионата Формулы-1 в рамках программы "Спортивная страна", сообщает банк.
Гран-при России Формулы-1 стартовал в Сочи в четверг в восьмой раз. В этом году впервые на одном этапе пройдут гонки всех формульных классов – от Формулы-3 до Формулы-1, в каждой из которых примут участие российские пилоты. Финальные заезды на сочинском автодроме состоятся 26 сентября.
"Банк ВТБ выступает титульным спонсором Formula 1 ВТБ Гран-при России с 2017 года — и за это время в стране вырос интерес аудитории к гонкам. Для нас это важный показатель, потому что одна из задач социальной деятельности банка — популяризация спорта в нашей стране. Помимо роста зрительского интереса, есть важный экономический эффект для региона в целом и для города Сочи", — приводятся в сообщении слова президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
Как отметили в ВТБ, банк традиционно готовит развлекательные проекты в рамках гоночного уикенда. В этом году зрители и посетители Олимпийского парка смогут принять участие в арт-проекте ВТБ, сделав надпись или авторский рисунок на точной копии гоночного болида. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи-Автодроме.
"Партнерство с банком ВТБ — уникальная возможность развивать интерес к автоспорту не только через Гран-при России, но и другие автоспортивные проекты и инициативы. В этом году на момент закрытия продаж билетов, в сравнении с доковидным 2019 годом, рост темпа продаж составил 50%. При этом, 69,8% билетов приобрели гости, ранее не бывавшие на Гран-при", — привели в банке комментарий генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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