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ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1

ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1 - РИА Новости, 23.09.2021

ВТБ выступил титульным спонсором открывшегося в Сочи Гран-при Формулы-1

Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа чемпионата Формулы-1 в рамках программы "Спортивная страна", сообщает банк. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:26

2021-09-23T20:26

2021-09-23T20:26

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа чемпионата Формулы-1 в рамках программы "Спортивная страна", сообщает банк.Гран-при России Формулы-1 стартовал в Сочи в четверг в восьмой раз. В этом году впервые на одном этапе пройдут гонки всех формульных классов – от Формулы-3 до Формулы-1, в каждой из которых примут участие российские пилоты. Финальные заезды на сочинском автодроме состоятся 26 сентября.Как отметили в ВТБ, банк традиционно готовит развлекательные проекты в рамках гоночного уикенда. В этом году зрители и посетители Олимпийского парка смогут принять участие в арт-проекте ВТБ, сделав надпись или авторский рисунок на точной копии гоночного болида. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи-Автодроме.

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новости компаний - экономика, сочи, втб, авто, формула-1 - гран-при россии, россия