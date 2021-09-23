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Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов - РИА Новости, 23.09.2021
Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов, сообщило МЧС России. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:07
2021-09-23T13:38
происшествия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов, сообщило МЧС России.В пресс-службе министерства заявили, что наземной группе спасателей потребовалось более пяти часов, чтобы добраться по труднодоступной местности к месту катастрофы воздушного судна.Всего в поисках Ан-26 было задействовано 140 человек и 35 единиц техники.Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава.СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника. РИА Новости в экстренных службах заявили, что все находившиеся на борту погибли.
хабаровский край
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пешая группа спасателей добралась до места крушения самолета Ан-26
Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, крушение ан-26 под хабаровском, видео
Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов, сообщило МЧС России.
2021-09-23T13:07
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13:07 23.09.2021 (обновлено: 13:38 23.09.2021)
 
Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов

Спасатели добирались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае больше пяти часов

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюОперация по поиску места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
Операция по поиску места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов, сообщило МЧС России.
В пресс-службе министерства заявили, что наземной группе спасателей потребовалось более пяти часов, чтобы добраться по труднодоступной местности к месту катастрофы воздушного судна.
Всего в поисках Ан-26 было задействовано 140 человек и 35 единиц техники.
Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава.
СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника. РИА Новости в экстренных службах заявили, что все находившиеся на борту погибли.
 
ПроисшествияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26Крушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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