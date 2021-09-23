https://ria.ru/20210923/spasateli-1751446618.html

Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов

Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов - РИА Новости, 23.09.2021

Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов

Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов, сообщило МЧС России. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:07

2021-09-23T13:07

2021-09-23T13:38

происшествия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

крушение ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов, сообщило МЧС России.В пресс-службе министерства заявили, что наземной группе спасателей потребовалось более пяти часов, чтобы добраться по труднодоступной местности к месту катастрофы воздушного судна.Всего в поисках Ан-26 было задействовано 140 человек и 35 единиц техники.Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава.СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника. РИА Новости в экстренных службах заявили, что все находившиеся на борту погибли.

хабаровский край

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2021

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Пешая группа спасателей добралась до места крушения самолета Ан-26 Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2021-09-23T13:07 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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