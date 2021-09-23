02:35 23.09.2021 (обновлено: 02:54 23.09.2021)
Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Дипломат Ульянов: есть сомнения, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН.
"Существуют серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН. Сущность этих двух организаций существенно отличается. Достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 29 стран. По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Название "Объединенные Нации" было предложено президентом США Франклином Рузвельтом и было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций в 1942 году, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса.