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Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН - РИА Новости, 23.09.2021
Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:35
2021-09-23T02:54
в мире
сша
оон
нато
михаил ульянов
освободительная армия косово
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН.Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 29 стран. По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Название "Объединенные Нации" было предложено президентом США Франклином Рузвельтом и было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций в 1942 году, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса.
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в мире, сша, оон, нато, михаил ульянов, освободительная армия косово, россия
02:35 23.09.2021 (обновлено: 02:54 23.09.2021)
 
Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН

Дипломат Ульянов: есть сомнения, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН.

"Существуют серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН. Сущность этих двух организаций существенно отличается. Достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 29 стран. По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Название "Объединенные Нации" было предложено президентом США Франклином Рузвельтом и было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций в 1942 году, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса.
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В миреСШАООННАТОМихаил УльяновОсвободительная армия КосовоРоссия
 
 
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