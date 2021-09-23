https://ria.ru/20210923/sotrudnichestvo-1751393995.html

Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН

Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН - РИА Новости, 23.09.2021

Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:35

2021-09-23T02:35

2021-09-23T02:54

в мире

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михаил ульянов

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россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН.Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 29 стран. По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Название "Объединенные Нации" было предложено президентом США Франклином Рузвельтом и было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций в 1942 году, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html

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в мире, сша, оон, нато, михаил ульянов, освободительная армия косово, россия