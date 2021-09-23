Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/soglashenie-1751521858.html
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе - РИА Новости, 23.09.2021
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение для разработки в России производства "зелёного" авиационного топлива - с минимальным углеродным следом - SAF,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:26
2021-09-23T19:26
новости компаний - экономика
газпром нефть
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751520818_0:0:2248:1264_1920x0_80_0_0_2d93e6b12f95a26a802911043c1725cd.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение для разработки в России производства "зелёного" авиационного топлива - с минимальным углеродным следом - SAF, сообщили компании в совместном релизе."Партнерство "Газпром нефти" и "Аэрофлота" предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO", - сообщила нефтяная компания. Как уточнил перевозчик, это повысит экологическую эффективность и уменьшит "карбоновый след" воздушных перевозок.SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов.
https://ria.ru/20210903/transport-1748467452.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751520818_0:0:2248:1686_1920x0_80_0_0_95a3576a68cc19767710bd23323b6b5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, газпром нефть, аэрофлот
19:26 23.09.2021
 

"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе

© Фото : "Газпром нефть""Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение для разработки в России производства "зелёного" авиационного топлива
Газпром нефть и Аэрофлот заключили соглашение для разработки в России производства зелёного авиационного топлива - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : "Газпром нефть"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение для разработки в России производства "зелёного" авиационного топлива - с минимальным углеродным следом - SAF, сообщили компании в совместном релизе.
"Партнерство "Газпром нефти" и "Аэрофлота" предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO", - сообщила нефтяная компания. Как уточнил перевозчик, это повысит экологическую эффективность и уменьшит "карбоновый след" воздушных перевозок.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 07:25
"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями
SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов.
 
Новости компаний - ЭкономикаГазпром нефтьАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
Лента новостейМолния