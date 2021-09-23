https://ria.ru/20210923/soglashenie-1751521858.html
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе - РИА Новости, 23.09.2021
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о "зеленом" авиатопливе
"Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение для разработки в России производства "зелёного" авиационного топлива - с минимальным углеродным следом - SAF,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:26
2021-09-23T19:26
2021-09-23T19:26
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газпром нефть
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение для разработки в России производства "зелёного" авиационного топлива - с минимальным углеродным следом - SAF, сообщили компании в совместном релизе."Партнерство "Газпром нефти" и "Аэрофлота" предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO", - сообщила нефтяная компания. Как уточнил перевозчик, это повысит экологическую эффективность и уменьшит "карбоновый след" воздушных перевозок.SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов.
https://ria.ru/20210903/transport-1748467452.html
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