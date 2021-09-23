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Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ - РИА Новости, 23.09.2021
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:58
2021-09-23T19:48
в мире
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм "вакцинной дискриминации". Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, совет европы, евросоюз, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, коронавирус covid-19, владимир круглый
18:58 23.09.2021 (обновлено: 19:48 23.09.2021)
 
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ

Слуцкий назвал решение ПАСЕ по российской делегации вакцинной дискриминацией

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу.
Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V".
"Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм "вакцинной дискриминации". Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 13:16
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
 
В миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСтрасбургСовет ЕвропыЕвросоюзГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)РоссияКоронавирус COVID-19Владимир Круглый
 
 
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