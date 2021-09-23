https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html

Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ

Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ - РИА Новости, 23.09.2021

Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:58

2021-09-23T18:58

2021-09-23T19:48

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм "вакцинной дискриминации". Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

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