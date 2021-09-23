https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ - РИА Новости, 23.09.2021
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:58
2021-09-23T18:58
2021-09-23T19:48
в мире
парламентская ассамблея совета европы
страсбург
совет европы
евросоюз
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101721_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_1d42ccbd01b2965738929578cc0750e0.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм "вакцинной дискриминации". Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20210923/sessiya-1751448821.html
страсбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101721_614:80:3072:1923_1920x0_80_0_0_7ca6092512af052a568d4c873e47eb74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, совет европы, евросоюз, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, коронавирус covid-19, владимир круглый
18:58 23.09.2021 (обновлено: 19:48 23.09.2021)
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
Слуцкий назвал решение ПАСЕ по российской делегации вакцинной дискриминацией