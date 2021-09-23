14:58 23.09.2021 (обновлено: 15:17 23.09.2021)
Слуцкий назвал санкции США плохим пиар-ходом
Депутат Слуцкий: инициатива США по санкциям отвлекает от их провалов во внешней политике
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Разрабатываемый в США пакет санкций – попытка отвлечь от провалов внешней политики Белого дома, в случае реализации этой инициативы, она "подорвет и без того едва видимый российско-американский диалог", заявил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
"Инициатива конгрессменов по включению в санкционные списки ключевых представителей руководства РФ и крупных российских бизнесменов по "закону Магнитского" – плохой пиар-ход. Таким образом, очевидно, на Капитолийском холме пытаются отвлечь внимание от провалов американской внешней политики, в первую очередь на афганском направлении. Но получается с трудом", - заявил Слуцкий.
По его словам, наблюдается усиление общего давления на Россию после выборов в Госдуму, "где коллективному Западу не удалось реализовать сценарии по влиянию на политическую ситуацию и приводу к власти своих марионеток".
"Дошло до того, что госдеп стал обвинять Россию в применении закона об иноагентах, несмотря на то, что аналогичные нормы действуют в США с 30-х годов прошлого века. Все это звенья одной цепи. Если же все-таки американская администрация пойдет на введении подобных санкций, это катастрофическим образом подорвет и без того едва видимый российско-американский диалог. С учетом предлагаемых персоналий - это абсолютно нелогичный и непрофессиональный подход", - добавил Слуцкий.
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Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.