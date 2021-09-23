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Слуцкий назвал санкции США плохим пиар-ходом
Слуцкий назвал санкции США плохим пиар-ходом - РИА Новости, 23.09.2021
Слуцкий назвал санкции США плохим пиар-ходом
Разрабатываемый в США пакет санкций – попытка отвлечь от провалов внешней политики Белого дома, в случае реализации этой инициативы, она "подорвет и без того... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:58
2021-09-23T15:17
в мире
сша
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Разрабатываемый в США пакет санкций – попытка отвлечь от провалов внешней политики Белого дома, в случае реализации этой инициативы, она "подорвет и без того едва видимый российско-американский диалог", заявил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие."Инициатива конгрессменов по включению в санкционные списки ключевых представителей руководства РФ и крупных российских бизнесменов по "закону Магнитского" – плохой пиар-ход. Таким образом, очевидно, на Капитолийском холме пытаются отвлечь внимание от провалов американской внешней политики, в первую очередь на афганском направлении. Но получается с трудом", - заявил Слуцкий.По его словам, наблюдается усиление общего давления на Россию после выборов в Госдуму, "где коллективному Западу не удалось реализовать сценарии по влиянию на политическую ситуацию и приводу к власти своих марионеток"."Дошло до того, что госдеп стал обвинять Россию в применении закона об иноагентах, несмотря на то, что аналогичные нормы действуют в США с 30-х годов прошлого века. Все это звенья одной цепи. Если же все-таки американская администрация пойдет на введении подобных санкций, это катастрофическим образом подорвет и без того едва видимый российско-американский диалог. С учетом предлагаемых персоналий - это абсолютно нелогичный и непрофессиональный подход", - добавил Слуцкий.Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751441854.html
https://ria.ru/20210922/sovfed-1751387407.html
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в мире, сша, россия, леонид слуцкий (политик)
14:58 23.09.2021 (обновлено: 15:17 23.09.2021)
 
Слуцкий назвал санкции США плохим пиар-ходом

Депутат Слуцкий: инициатива США по санкциям отвлекает от их провалов во внешней политике

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Разрабатываемый в США пакет санкций – попытка отвлечь от провалов внешней политики Белого дома, в случае реализации этой инициативы, она "подорвет и без того едва видимый российско-американский диалог", заявил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
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"Инициатива конгрессменов по включению в санкционные списки ключевых представителей руководства РФ и крупных российских бизнесменов по "закону Магнитского" – плохой пиар-ход. Таким образом, очевидно, на Капитолийском холме пытаются отвлечь внимание от провалов американской внешней политики, в первую очередь на афганском направлении. Но получается с трудом", - заявил Слуцкий.
По его словам, наблюдается усиление общего давления на Россию после выборов в Госдуму, "где коллективному Западу не удалось реализовать сценарии по влиянию на политическую ситуацию и приводу к власти своих марионеток".
"Дошло до того, что госдеп стал обвинять Россию в применении закона об иноагентах, несмотря на то, что аналогичные нормы действуют в США с 30-х годов прошлого века. Все это звенья одной цепи. Если же все-таки американская администрация пойдет на введении подобных санкций, это катастрофическим образом подорвет и без того едва видимый российско-американский диалог. С учетом предлагаемых персоналий - это абсолютно нелогичный и непрофессиональный подход", - добавил Слуцкий.
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Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
 
В миреСШАРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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