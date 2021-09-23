https://ria.ru/20210923/skoraya-1751409163.html

В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи

В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 23.09.2021

В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи

Нетрезвый пациент в Томске в ночь на четверг напал на оказывавшую ему помощь фельдшера бригады скорой помощи, мужчина задержан, сообщает УМВД по Томской... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:45

2021-09-23T09:45

2021-09-23T09:45

происшествия

томская область

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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Нетрезвый пациент в Томске в ночь на четверг напал на оказывавшую ему помощь фельдшера бригады скорой помощи, мужчина задержан, сообщает УМВД по Томской области.По данным областного депздрава, ночью машина скорой помощи прибыла на вызов к пострадавшему мужчине, который находился в подпитии.Водитель бригады вызвал наряд полиции."На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции… Нападавший был задержан и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, в настоящее время решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении УМВД.Главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Валерий Родионов сообщил, что Акентьева работает на станции с августа 2020 года и за столь короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива."Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным", - привели в депздраве слова Родионова.

https://ria.ru/20201223/napadenie-1590530612.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томская область