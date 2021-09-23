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В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи
В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 23.09.2021
В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи
Нетрезвый пациент в Томске в ночь на четверг напал на оказывавшую ему помощь фельдшера бригады скорой помощи, мужчина задержан, сообщает УМВД по Томской... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:45
2021-09-23T09:45
2021-09-23T09:45
происшествия
томская область
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Нетрезвый пациент в Томске в ночь на четверг напал на оказывавшую ему помощь фельдшера бригады скорой помощи, мужчина задержан, сообщает УМВД по Томской области.По данным областного депздрава, ночью машина скорой помощи прибыла на вызов к пострадавшему мужчине, который находился в подпитии.Водитель бригады вызвал наряд полиции."На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции… Нападавший был задержан и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, в настоящее время решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении УМВД.Главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Валерий Родионов сообщил, что Акентьева работает на станции с августа 2020 года и за столь короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива."Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным", - привели в депздраве слова Родионова.
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томская область
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происшествия, томская область
В Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи
Нетрезвый пациент напал на фельдшера скорой помощи в Томске
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости.
Нетрезвый пациент в Томске
в ночь на четверг напал на оказывавшую ему помощь фельдшера бригады скорой помощи, мужчина задержан, сообщает УМВД по Томской области
.
По данным областного депздрава, ночью машина скорой помощи прибыла на вызов к пострадавшему мужчине, который находился в подпитии.
"Во время осмотра внутри автомобиля скорой пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины", - привели в департаменте слова пострадавшей Анжелики Акентьевой.
Водитель бригады вызвал наряд полиции.
"На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции… Нападавший был задержан и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, в настоящее время решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении УМВД.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Валерий Родионов сообщил, что Акентьева работает на станции с августа 2020 года и за столь короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива.
"Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным", - привели в депздраве слова Родионова.