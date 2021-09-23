https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751432734.html

В ООН выразили обеспокоенность санкциями Украины против оппозиционных СМИ

В ООН выразили обеспокоенность санкциями Украины против оппозиционных СМИ - РИА Новости, 23.09.2021

В ООН выразили обеспокоенность санкциями Украины против оппозиционных СМИ

Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями на Украине против оппозиционных СМИ, они не были приняты независимыми органами власти, заявила глава миссии... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:55

2021-09-23T11:55

2021-09-23T11:55

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями на Украине против оппозиционных СМИ, они не были приняты независимыми органами власти, заявила глава миссии Матильда Богнер на брифинге."В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимым органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений", - заявила Богнер в среду.Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы. Сам главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании совета было принято решение о введении санкций против блогера Анатолия Шария.В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, владимир зеленский, анатолий шарий, 112 украина , страна.ua, тарас козак