https://ria.ru/20210923/saakashvili-1751471770.html
Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину
Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину - РИА Новости, 23.09.2021
Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе сомневается, что находящийся в розыске экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:24
2021-09-23T15:24
2021-09-23T15:26
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе сомневается, что находящийся в розыске экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину, несмотря на недавние обещания.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу."Нет, это (возвращение - ред.) совершенно исключено. Зная его близко лично, я совершенно исключаю, чтобы этот психопат, это медицинское утверждение, а не ругательное в данном случае, вернулся. После своего последнего заявления он встречался с представителями европарламента и прямо сказал им, что никуда возвращаться не собирается. Саакашвили может сказать, что завтра будет в Грузии, ведь такое уже было, а вечером заявить, что ничего такого не говорил",- заявил Мамрадзе РИА Новости.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20210906/saakashvili-1748876004.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили
15:24 23.09.2021 (обновлено: 15:26 23.09.2021)
Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину
Грузинский аналитик Мамрадзе: возвращение Саакашвили в страну совершенно исключено
ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе сомневается, что находящийся в розыске экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
вернется на родину, несмотря на недавние обещания.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.
"Нет, это (возвращение - ред.) совершенно исключено. Зная его близко лично, я совершенно исключаю, чтобы этот психопат, это медицинское утверждение, а не ругательное в данном случае, вернулся. После своего последнего заявления он встречался с представителями европарламента и прямо сказал им, что никуда возвращаться не собирается. Саакашвили может сказать, что завтра будет в Грузии, ведь такое уже было, а вечером заявить, что ничего такого не говорил",- заявил Мамрадзе РИА Новости.
Саакашвили покинул Грузию
в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.