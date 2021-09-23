https://ria.ru/20210923/saakashvili-1751471770.html

Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину

Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину - РИА Новости, 23.09.2021

Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе сомневается, что находящийся в розыске экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:24

2021-09-23T15:24

2021-09-23T15:26

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе сомневается, что находящийся в розыске экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину, несмотря на недавние обещания.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу."Нет, это (возвращение - ред.) совершенно исключено. Зная его близко лично, я совершенно исключаю, чтобы этот психопат, это медицинское утверждение, а не ругательное в данном случае, вернулся. После своего последнего заявления он встречался с представителями европарламента и прямо сказал им, что никуда возвращаться не собирается. Саакашвили может сказать, что завтра будет в Грузии, ведь такое уже было, а вечером заявить, что ничего такого не говорил",- заявил Мамрадзе РИА Новости.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20210906/saakashvili-1748876004.html

https://ria.ru/20210818/gruziya-1746229002.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили