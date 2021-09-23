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Экономист назвал основные риски для российских банков
Экономист назвал основные риски для российских банков - РИА Новости, 23.09.2021
Экономист назвал основные риски для российских банков
Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:23
2021-09-23T07:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
ипотека
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.При этом, по его оценкам, крупнейшие банки имеют достаточный запас капитализации для абсорбирования ожидаемых потерь с учетом их распределения во времени. Согласно информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали крупнейшим заемщикам ссуд на сумму более 6,1 триллиона рублей.Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые были драйверами роста кредитования в течение нескольких лет. Банк России в текущем году уже дважды принимал решения об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов и один раз - по ипотеке.Наконец, есть риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет неизбежно расти по мере закрытия кредитов, выданных в текущем году, и охлаждения рынка. "Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией", - сказал он.Тем не менее, текущий уровень устойчивости банковского сектора к экономической нестабильности является адекватным, и предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет. "Это связано как с длительным вычищением сектора от слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы. Большинство крупных банков сформировало достаточный буфер капитала для абсорбирования потенциального ухудшения качества кредитов", - заключил Сараев.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, ипотека, россия
07:23 23.09.2021
 
Экономист назвал основные риски для российских банков

Экономист Сараев: охлаждение кредитования стало одним из рисков для российских банков

© РИА Новости / Евгений Одиноков Сотрудник банка за работой
 Сотрудник банка за работой - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
"Среди основных факторов, которые могут негативно повлиять на ситуацию в банковском секторе, мы отмечаем отложенный стресс по корпоративным кредитам, в первую очередь в сегменте крупных заемщиков, подверженных влиянию макроэкономической нестабильности, задолженность которых была реструктурирована в период пандемии", - сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".
При этом, по его оценкам, крупнейшие банки имеют достаточный запас капитализации для абсорбирования ожидаемых потерь с учетом их распределения во времени. Согласно информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали крупнейшим заемщикам ссуд на сумму более 6,1 триллиона рублей.
Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые были драйверами роста кредитования в течение нескольких лет. Банк России в текущем году уже дважды принимал решения об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов и один раз - по ипотеке.
"Торможение этих сегментов замедлит рост базы процентных доходов, что вкупе с увеличением процентных расходов на фоне поступательного повышения ключевой ставки может привести к снижению чистой процентной маржи и финансового результата многих банков, зависимых от розничных направлений бизнеса", - пояснил Сараев.
Наконец, есть риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет неизбежно расти по мере закрытия кредитов, выданных в текущем году, и охлаждения рынка. "Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией", - сказал он.
Тем не менее, текущий уровень устойчивости банковского сектора к экономической нестабильности является адекватным, и предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет. "Это связано как с длительным вычищением сектора от слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы. Большинство крупных банков сформировало достаточный буфер капитала для абсорбирования потенциального ухудшения качества кредитов", - заключил Сараев.
Экономический анализ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РАИпотекаРоссия
 
 
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