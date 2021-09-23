https://ria.ru/20210923/riski-1751398851.html

Экономист назвал основные риски для российских банков

Экономист назвал основные риски для российских банков - РИА Новости, 23.09.2021

Экономист назвал основные риски для российских банков

Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:23

2021-09-23T07:23

2021-09-23T07:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

ипотека

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.При этом, по его оценкам, крупнейшие банки имеют достаточный запас капитализации для абсорбирования ожидаемых потерь с учетом их распределения во времени. Согласно информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали крупнейшим заемщикам ссуд на сумму более 6,1 триллиона рублей.Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые были драйверами роста кредитования в течение нескольких лет. Банк России в текущем году уже дважды принимал решения об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов и один раз - по ипотеке.Наконец, есть риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет неизбежно расти по мере закрытия кредитов, выданных в текущем году, и охлаждения рынка. "Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией", - сказал он.Тем не менее, текущий уровень устойчивости банковского сектора к экономической нестабильности является адекватным, и предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет. "Это связано как с длительным вычищением сектора от слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы. Большинство крупных банков сформировало достаточный буфер капитала для абсорбирования потенциального ухудшения качества кредитов", - заключил Сараев.

https://ria.ru/20210923/banki-1751397566.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, ипотека, россия