https://ria.ru/20210923/pyaterka-1751395446.html

Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН

Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 23.09.2021

Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН

Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:30

2021-09-23T03:30

2021-09-23T11:18

в мире

сша

оон

китай

франция

великобритания

сергей лавров

антониу гутерреш

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем.Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.Впервые в подобном заседании участвует новый глава британского МИД Элизабет Трасс.Конкретная повестка и продолжительность встречи неизвестны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/sammit-1751233707.html

сша

китай

франция

великобритания

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, китай, франция, великобритания, сергей лавров, антониу гутерреш, россия