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Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 23.09.2021
Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:30
2021-09-23T11:18
в мире
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оон
китай
франция
великобритания
сергей лавров
антониу гутерреш
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем.Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.Впервые в подобном заседании участвует новый глава британского МИД Элизабет Трасс.Конкретная повестка и продолжительность встречи неизвестны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/sammit-1751233707.html
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в мире, сша, оон, китай, франция, великобритания, сергей лавров, антониу гутерреш, россия
03:30 23.09.2021 (обновлено: 11:18 23.09.2021)
 
Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН

Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН Гутеррешем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2021
Встреча глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Встреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. 23 сентября 2021
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем.
Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.
Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.
Впервые в подобном заседании участвует новый глава британского МИД Элизабет Трасс.
Конкретная повестка и продолжительность встречи неизвестны.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 08:11В мире
Небензя прокомментировал организацию саммита пятерки СБ ООН
 
В миреСШАООНКитайФранцияВеликобританияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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