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Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 23.09.2021
Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:30
2021-09-23T03:30
2021-09-23T11:18
в мире
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сергей лавров
антониу гутерреш
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем.Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.Впервые в подобном заседании участвует новый глава британского МИД Элизабет Трасс.Конкретная повестка и продолжительность встречи неизвестны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/sammit-1751233707.html
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в мире, сша, оон, китай, франция, великобритания, сергей лавров, антониу гутерреш, россия
03:30 23.09.2021 (обновлено: 11:18 23.09.2021)
Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН Гутеррешем