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Лукашенко потребовал не допустить спада промышленности из-за санкций
Лукашенко потребовал не допустить спада промышленности из-за санкций - РИА Новости, 23.09.2021
Лукашенко потребовал не допустить спада промышленности из-за санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не допустить падения показателей работы промышленности в условиях санкций, похвалил... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:10
2021-09-23T12:11
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не допустить падения показателей работы промышленности в условиях санкций, похвалил чиновников за предпринимаемые меры по минимизации влияния ограничений, но призвал учитывать, что на заводах остались работники, "сдающие информацию" на Запад."Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило", - сказал Лукашенко в четверг, принимая с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова. Слова главы государства приводит его официальный сайт.Президент заявил, что проинформирован о мерах правительства по минимизации влияния западных санкций на белорусские предприятия. При этом он отметил, что среди рабочих могут быть осведомители Запада. "Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - заявил Лукашенко.По словам Лукашенко, нескольких таких информаторов Запада удалось вычислить. "Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались", - предупредил президент.Он отметил, что "это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию". "Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", - поручил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ранее премьер-министр страны Роман Головченко заявил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
https://ria.ru/20210909/putin-1749438722.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко
12:10 23.09.2021 (обновлено: 12:11 23.09.2021)
 
Лукашенко потребовал не допустить спада промышленности из-за санкций

Лукашенко потребовал не допустить падения показателей промышленности в условиях санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не допустить падения показателей работы промышленности в условиях санкций, похвалил чиновников за предпринимаемые меры по минимизации влияния ограничений, но призвал учитывать, что на заводах остались работники, "сдающие информацию" на Запад.
"Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило", - сказал Лукашенко в четверг, принимая с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова. Слова главы государства приводит его официальный сайт.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 22:58Союзное государство
Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике, заявил Путин
Президент заявил, что проинформирован о мерах правительства по минимизации влияния западных санкций на белорусские предприятия. При этом он отметил, что среди рабочих могут быть осведомители Запада. "Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - заявил Лукашенко.
По словам Лукашенко, нескольких таких информаторов Запада удалось вычислить. "Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались", - предупредил президент.
Он отметил, что "это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию". "Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", - поручил Лукашенко.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 20:10
Эксперт рассказал, как санкции Запада влияют на Белоруссию
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Ранее премьер-министр страны Роман Головченко заявил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:48Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии
 
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