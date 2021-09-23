https://ria.ru/20210923/prometanie-1751466809.html

Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще

Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще - РИА Новости, 23.09.2021

Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще

Городские службы Москвы с начала листопада стали проводить прометание дорог в два раза чаще, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:07

2021-09-23T15:07

2021-09-23T15:07

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы с начала листопада стали проводить прометание дорог в два раза чаще, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, под особым контролем – участки с дождеприемными решетками.Уточняется, что подметально-уборочная техника оборудована двумя круглыми лотковыми щетками и высокопроизводительной турбиной. Под мощным давлением листва и сор с проезжей части и лотковой зоны всасываются в резервуар и перемещаются в бункер. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн техники", - дополняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/osen-1748299074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, городское хозяйство москвы