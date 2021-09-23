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Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще
Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще - РИА Новости, 23.09.2021
Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще
Городские службы Москвы с начала листопада стали проводить прометание дорог в два раза чаще, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:07
2021-09-23T15:07
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общество
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы с начала листопада стали проводить прометание дорог в два раза чаще, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, под особым контролем – участки с дождеприемными решетками.Уточняется, что подметально-уборочная техника оборудована двумя круглыми лотковыми щетками и высокопроизводительной турбиной. Под мощным давлением листва и сор с проезжей части и лотковой зоны всасываются в резервуар и перемещаются в бункер. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации."Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
15:07 23.09.2021
 

Городские службы Москвы с начала листопада прометают дороги в два раза чаще

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы моет аллею в Москве
Автомобиль коммунальной службы моет аллею в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы с начала листопада стали проводить прометание дорог в два раза чаще, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети увеличено с двух до четырех раз в день. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения: мокрая опавшая листва на проезжей части столь же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием. Кроме того, опавшие листья в дождеприемных решетках могут стать причиной локальных скоплений воды во время дождей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, под особым контролем – участки с дождеприемными решетками.
Уточняется, что подметально-уборочная техника оборудована двумя круглыми лотковыми щетками и высокопроизводительной турбиной. Под мощным давлением листва и сор с проезжей части и лотковой зоны всасываются в резервуар и перемещаются в бункер. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации.
"Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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